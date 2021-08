Arbeiter:innenmangel: Wird das iPhone 13 nicht rechtzeitig fertig?

Apples Zulieferer, die das iPhone 13 bauen sollen, haben laut der Zeitung South China Morning Post Schwierigkeiten, genügend Arbeiter:innen zu bekommen. Das iPhone 13 wird vermutlich im September 2021 eingeführt, was bedeutet, dass die Produktion jetzt stark hochgefahren muss, damit dann genügend Geräte zur Verfügung stehen.

Um mehr Arbeiter:innen zu bekommen, werden höhere Prämien gezahlt, wenn Arbeiter:innen bei den Zulieferern anfangen. Angeblich liegt die Prämie im chinesischen Werk von Foxconn in Zhengzhou jetzt bei 10.200 Yuan – das wären umgerechnet rund 1.340 Euro.

Auch das Unternehmen Lens Technology soll seinen Startbonus von 5.000 auf 10.000 Yuan verdoppelt haben. Zudem werden Boni gezahlt, wenn Mitarbeiter:innen, die schon einmal bei dem Unternehmen tätig waren, wieder zurückkommen. Es handelt sich oft um Arbeiter:innen, die nur saisonal benötigt werden und die zwischen verschiedenen Firmen hin- und herwandern.

Warum fehlen die Arbeiter:innen?

Die Arbeit in den Fabriken hat an Attraktivität verloren und immer mehr Arbeiter:innen wandern in andere Industrien ab oder können sogar zeitlich unbefristete Jobs annehmen. Nun passiert das, was in einer Marktwirtschaft auch passiert: Die Löhne steigen. Dazu kommt die chinesische Besonderheit, dass dazu noch Antrittsboni gezahlt werden.

Gewissensfrage

Wärst du bereit, für dein iPhone etwas mehr zahlen, damit in China gerechtere Löhne bezahlt werden können?

Anzeige