iPhone 12 Pro Max bricht Rekorde: Hat es das beste Display?

Ein neues Design mit flachen Seiten und unserer flexiblen speziellen OLED machte es möglich, die beein­druckenden Farben, die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms bis ganz an den Rand zu bringen.

Dies schreibt Apple auf der offiziellen Website zum Super Retina XDR Display des iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Natürlich klingt dies immer wie vollmundige Werbeversprechen oder leere Worthülsen, die Apple immer wieder verwendet. Doch Displaymate wollte einmal mehr herausfinden, ob die Aussagen zutreffen. In einem umfangreichen Bericht haben sie das größte iPhone zahlreichen Tests unterzogen und kamen zum Schluss, das Apple sogar noch untertreibt.

iPhone 12 Pro Max: Bestes Display in einem Smartphone

Mit dem iPhone 12 Pro Max ist Apples bislang größtes Smartphone erschienen. Es hat allerdings nicht nur die besten Kameras der iPhone-12-Reihe, sondern wohl auch das beste Display. So erhielt das Gerät die bisher höchste Bewertung von DisplayMate überhaupt und konnte gleich in elf Gebieten neue Bestwerte aufstellen. Im Vergleich dazu schaffte das iPhone 11 Pro dies nur in neun Kategorien. Dazu zählen größte Farbgenauigkeit, höchste Vollbildhelligkeit in einem Smartphone, höchster Kontrast, sichtbare Bildauflösung sowie einige weitere Kategorien.

Jedoch merkt man auch, dass das iPhone 12 Pro Max lediglich ein 60-Hz-Display hat, aber dies „für die meisten Anwendungen ausreichen sollte“, da das OLED-Display sehr schnell reagiert und der schnelle A14 Bionic ebenfalls zu einem flüssigen Erlebnis beitragen. Dennoch wäre die ProMotion-Technologie aus dem iPad Pro wünschenswert gewesen.

Apple dominiert die OLED-Displays immer weiter, obwohl man erst sehr spät startete. Dies beweist einmal mehr den alten Spruch: „Gut Ding will Weile haben“. Was haltet ihr von dem Test? Kommt euch das Display noch etwas besser vor als beim Vorgänger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.