So sieht das 5,4" iPhone 12 in verschiedenen Farben aus

Nachdem Apple das iPhone SE (2. Generation) im Frühjahr veröffentlichte und damit eine klare Abkehr vom ursprünglichen Design und vor allem der kompakten Größe einläutete, erwartet uns in Kürze vielleicht doch noch das erhoffte iPhone. Wie es aus zahlreichen Gerüchten und Leaks heißt, wird Apple alle vier 2020er iPhone-Modelle in ein kantiges Design hüllen, das an das erste iPhone SE erinnert – mehr noch an das iPhone 4. Gerüchten zufolge soll das iPhone 12 mit einem 5,4"- und 6,1"-Display erscheinen. Die Pro-Modelle sollen hingegen mit 6,1"- und 6,7"-Bildschirmen erscheinen. Alle Geräte sollen jedoch ein OLED-Display sowie 5G bieten.

Renderaufnahmen aus Skandinavien

Wie schon im vergangenen Jahr erwarten Experten, dass Apple zumindest die beiden Low-End-Modelle in vielen verschiedenen Farben taucht, nachdem schon das iPhone 11 in Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, Violett und (PRODUCT)RED verfügbar ist. Eine ähnliche Farbgebung dürfte daher auch in diesem Jahr zu erwarten sein, wobei Apple üblicherweise manche Farbvarianten gegen neue austauscht.

Um schon jetzt einen Blick auf das neue Design in verschiedenen Farben werfen zu können, hat die Website Svetapple ein Konzept für das kleine iPhone 12 entworfen. Darin zeigt man die Farben vom letzten Jahr im kantigen Design. Als neue Farbe ist auch ein Hellblau zu sehen. Daneben passte man die Kameras auf der Rückseite an, die beim kommenden Upgrade wohl größere Sensoren erhalten könnten.

Einen Blick auf das iPhone 12 Pro gibt man allerdings nicht. Auch hier soll es eine neue Farboption geben. Dazu soll Apple das Nachtgrün durch ein Marineblau ersetzen. Allgemein sind die Farben der Pro-Reihe weniger auffällig und zurückhaltender als die der Low-End-Modelle.

Was hältst du von den Renderaufnahmen? In welcher Farbe würdest du dein nächstes iPhone gerne sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.