Ming-Chi Kuo über 5G und besseres Antennendesign beim nächsten iPhone

Wie Kuo aktuell in einer Notiz an Investoren ausführt, wird Apple 2020 in alle drei Modelle ein 5G-Modem von Qualcomm integrieren. Apple könnte dabei vor allem auf die mmWave-Technologie setzen und auch die Sub-6GHz-Frequenzbänder verwenden, dadurch sollen die neuen Modelle optimal für den 5G-Einsatz in den USA gerüstet sein. Für deutlich besseren Empfang könnte jedoch auch ein neues Antennendesign sorgen.

Geht es nach Kuo, dann könnten 15 bis 20 Prozent der verkauften neuen iPhone-Modelle auf mmWave 5G setzen. Diese setzen dann auf drei LCP-FPC-Einheiten, während andere Modelle nur eine Einheit verwenden. Schon seit dem iPhone X setzt Apple auf das LCP-Antennendesign. LCP steht dabei für Liquid Crystal Polymer (dt. Flüssigkristallpolymer) und ist weitestgehend von Leistungsschwankungen durch Temperaturen ausgenommen. Dadurch eignet sich auch bestens für die 5G-Technologie.

Apple könnte in der kommenden Gerätegeneration den Schritt wagen und vollständig auf LCP setzen und es in mehr Bereichen einsetzen. Aktuell verfügen nur die Spitzenmodell über die Antennentechnologie, während etwa das iPhone XR nicht Technologie setzt. Kuo geht daher davon aus, dass der Einsatz von LCP FPC in 2020 um 70 bis 75 Prozent steigen wird, unter anderen weil Apple Geräte ohne die Technologie aus dem Portfolio nehmen wird und gleichzeitig mehr Einsatzmöglichkeiten in den Geräten vorsieht. Allerdings bleibt es zum aktuellen Zeitpunkt spannend, ob Apple gesonderte 5G-Modelle anbieten wird und ob diese weltweit verfügbar sein werden.