iPhone 12: Apple bevorzugt Amerikaner bei 5G-Technologie – wir zahlen mit

In der Gerüchteküche brodelte schon längst, dass Apple nicht überall das „gute“ 5G veröffentlicht. Es wurde spekuliert, dass lediglich die USA, Japan und Südkorea in den Genuss von 5G mit mmWave-Technologie kommen. Dabei handelt es sich um ein Hochfrequenzband innerhalb der Netzwerktechnik, dass vor allem durch sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten besticht.

Das gibt es nur in den USA

Mit der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle strafte Apple die Gerüchte allerdings Lügen, da man vorerst nur in den USA entsprechend ausgestattete Geräte anbieten wird. Dazu stellte am gestrigen Abend Mobilfunkanbieter Verizon die Pläne umfassend vor und will die Technologie in 55 US-Städten einführen. Damit gehen auch Japaner sowie die Südkoreaner vorerst leer aus.

Falsches Gerücht sorgt für Überraschung

Nicht nur das Gerücht um die Verfügbarkeit von mmWave in weiteren Ländern stellt sich damit als falsch heraus, sondern auch die Integration in den Geräten. Bislang hieß es immer, dass nur die beiden Pro-Modelle über das besonders schnelle 5G verfügen werden. Andere Spekulationen gingen soweit, dass nur das iPhone 12 Pro Max damit ausgestattet sein wird, da die größere Batterie den erhöhten Energiebedarf am besten ausgleichen kann. Dies stellte sich nun als Ente heraus. Laut Apple verbaut man in allen iPhone-12-Modellen, die in den USA verkauft werden, die mmWave-Hardware., während die Geräte außerhalb nur Sub-6-GHz unterstützen.

Auch wenn wir sowie viele andere Regionen die erhöhten Hardwarekosten der US-Geräte mittragen, gibt es einen Wermutstropfen. Apple zufolge unterstützen die neuen Geräte mehr 5G-Bänder als jedes andere Smartphone, sodass eine breitere Unterstützung der Mobilfunkanbieter gewährleistet wird. Außerdem integrierte Apple ein intelligentes System, um automatisch zu LTE zu wechseln, wenn 5G nicht benötigt wird. Dies soll wertvolle Energie sparen.

Was haltet ihr von der Entscheidung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.