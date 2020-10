Weshalb (noch) niemand ein iPhone 12 mit 5G braucht

Alles deutet darauf hin, dass Apple das iPhone 12 erstmals mit 5G-Modems von Qualcomm ausstattet. Nach zahlreichen Leakern wollte sich Apple zuletzt nicht zu 5G äußern, da man nicht über zukünftige Geräte spricht. Daneben steht das Event am 13. Oktober unter dem Motto „Hi, Speed“ und verweist damit nicht nur auf den leistungsfähigen A14-Chip, den man bereits für das iPad Air (4. Generation) vorstellte, sondern wohl auch auf die 5G-Funktionalität. Doch macht der neue Mobilfunkstandard für die Datenübertragung schon in einem Smartphone Sinn?

Konkurrenten legen vor

Schon seit 2019 ist Apples Konkurrenz in Form von Samsung und Huawei mit 5G-Modellen vertreten. Dies mag natürlich zukunftssicher klingen und Eindruck schinden. Apple ließ sich dadurch wohl nur wenig aus der Ruhe bringen und veröffentlichte das iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE (2020) sowie das iPad Pro (2020) noch ohne 5G-Option. Laut zahlreichen Leaks soll sich dies ändern. Das Unternehmen soll planen, dass alle neuen iPhone-Modelle mit einem 5G-Modem von Qualcomm ausgestattet werden, während man im Hintergrund mit Intel-Ressourcen einen eigenen Chip entwickelt.

Denn aktuell ist ein 5G-Modem noch ein großer Kostenfaktor, der den Gerätepreis unnötig in die Höhe treibt. Eine Eigenentwicklung soll dies später deutlich senken. Es wird spekuliert, dass Apple daher auch auf die mitgelieferten EarPods sowie das Netzteil verzichtet, um die Gerätepreise nicht erhöhen zu müssen.

5G-Unterschiede und Abdeckung

Doch es gibt noch andere Probleme mit der 5G-Technologie. Sie unterteilt sich 5G in mmWave- und Sub-6-GHz-Netze. mmWave stellt dabei das leistungsstärkere Netz dar, das mit Leichtigkeit Geschwindigkeiten von mehr als ein Gigabit pro Sekunde erreicht. Allerdings ist die Reichweite äußerst kurz, sodass es fast ausschließlich in Städten Anwendung findet. Das verbreitetere Sub-6-GHz-Netz ist hingegen deutlich langsamer und in den meisten Fällen nur knapp schneller als das fortgeschrittene LTE.

Der Vorteil ist daher nach aktuellen Stand nur unwesentlich, wobei auch die regionale Verfügbarkeit noch sehr rückständig ist. In Ländern wie Südkorea und Japan ist der Ausbau bereits fortgeschritten. In den USA versorgt man viele Großstädte bereits mit 5G. In Deutschland (via Nperf) sind es ebenfalls nur die Ballungsgebiete wie Berlin oder München. Doch auch dort ist der neue Standard nicht flächendeckend. Bis eine ordentliche Abdeckung erreicht wird, vergehen wohl noch einige Jahre.

Apple geht neue Wege

Grundsätzlich will Apple alle neuen iPhone-12-Modelle mit 5G ausstatten. Allerdings geben Leaks Hinweise auf die Funktionalität. Demnach sollen alle Modelle zwar mit Sub-6-GHz-Modems ausgestattet werden, aber Apple soll nur das iPhone 12 Pro Max mit der mmWave-Technologie auf den Markt bringen. Daneben heißt es, dass sie ausschließlich in Modellen in den USA, Südkorea sowie Japan eingesetzt wird. Käufer in verschiedenen Regionen erhalten damit unterschiedlich gute Modems.

Während dann auch alle anderen Käufer die zusätzlichen Kosten mittragen, sind auch noch weitere Fragen offen. Denn das schnelle Surfen ist zwar sehr komfortabel und soll auch Dienste wie das Cloudgaming fördern, aber dies kommt zu einem hohen Preis. Egal, ob Streaming oder das ständige Surfen könnte dazu führen, dass das Datenvolumen noch schneller aufgebraucht ist.

Dies bezüglich ist auch die Behandlung der 5G-Nutzung noch weitestgehend ungeklärt. Bei einigen Anbietern lässt es sich kostenfrei anstatt LTE nutzen, während viele Mobilfunkprovider noch keine genauen Preise oder Daten nennen wollen. Dies gilt auch für den Netzausbau. Während hierzulande die Telekom bereits Großstädte sowie Bahnstrecken zu Teilen erschlossen hat, sieht es bei Vodafone schon schlechter aus. Ganz hinten bewegt sich dann sogar O2, die erst in diesem Jahr in Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg sowie Köln an den Start gehen wollen. Damit dürfte sich der Aufpreis beim Gerät derzeit nur bedingt lohnen. Für die meisten Nutzer dürfte 5G erst bei der nächsten Vertragsverlängerung ab 2022 ein Thema werden, wenn der Ausbau weiter vorangeschritten ist.

Pro

Schnellere Geschwindigkeiten beim mobilen Surfen

Cloudgaming unterwegs

Kürzere Wartezeiten auf Daten

Kontra

Ausbau unzureichend (fast nur Großstädte)

Preisstrukturen ungewiss

Schnellerer Verbrauch von Datenvolumen

Verfügbarkeit stark vom Anbieter abhängig

Preiserhöhung der Geräte

In Deutschland nur Sub-6-GHz-Netz

Was meint ihr? Macht 5G schon Sinn oder reicht euch LTE zu einem günstigeren Preis? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.