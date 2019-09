16.09.2019 - 11:50 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



16.09.2019 - 11:50 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Tim Cook vor dem neuen iPhone 11 Pro in Mitternachtsgrün (Bild: Apple)

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die Vorbestellungen für iPhone 11 und iPhone 11 Pro über den Erwartungen liegen. Warnungen vor Lieferengpässen wirken jedoch übertrieben, denn Apple stellt sich inzwischen besser ein auf eine erfolgreiche Markteinführung ohne lange Wartezeiten. Am 20. September kommt das iPhone 11 in den Einzelhandel und zur Auslieferung bei den ersten Kunden, die am vergangenen Freitag bestellten.

Mitternachtsgrün wie das iPhone 11 Pro und grün sowie violett beim iPhone 11, das sind die begehrten Farben der neuen iPhone-Generation. Kaufinteressenten müssen bei diesen Modellen längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo lägen die Vorbestellungen für iPhone 11 und iPhone 11 Pro über den Erwartungen. Bleibt allerdings die Frage, wessen Erwartungen.

Denn Apple stellt sich inzwischen besser ein auf eine erfolgreiche Markteinführung ohne lange Wartezeiten. Bei einer Stichprobe im Apple Store müssen Kunden auf das iPhone 11 Pro in der neuen Farbversion Mitternachtsgrün bis Anfang Oktober warten. In den USA bis Mitte Oktober. Das iPhone 11 ist in den neuen Farben grün und violett bei einer heutigen Bestellung Ende September beim Kunden. In diesem Fall von Lieferengpässen zu reden ist schlichtweg übertrieben.

Zudem nimmt Apple mit einen Trade-In-Programm und zinslosen Krediten den Schrecken vor Gerätepreisen jenseits von 1.000 US-Dollar oder Euro. Trotzdem gibt es regionale Unterschiede. So sei laut Kuo das teurere 11 Pro in den USA beliebter, während in China das 11er-Modell bevorzugt würde. Auch ohne dass Apple Verkaufszahlen veröffentlicht geht TF Securities in seiner Schätzung von 70 bis 75 Millionen verkauften iPhones der neuen Modellgeneration in 2019 aus. Immerhin fünf Millionen mehr als zunächst angenommen.

