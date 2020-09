iPhone 11 bei Aldi: Ein Schnäppchen, das keines ist

Es ist wieder soweit. Erst im Juli hatte der Discounter Aldi das iPhone 8 als besonderes Schnäppchen angeboten. Schon damals hatten wir über die Vor- und Nachteile der generalüberholten Geräten informiert. Nun bietet man erneut ein Apple-Smartphone an. Für schlappe 678 Euro will Aldi nun das iPhone 11 mit 64 GB und Aldi Talk Starter-Set an den Mann oder die Frau bringen. Vergleicht man den Preis mit denen aus dem Apple Store, dann scheint man locker 100 Euro zu sparen und bekommt dazu noch einen netten Tarif.

iPhone 11 für 678 Euro sind ein Schnäppchen, oder?

Grundsätzlich ist Aldis Angebot sehr verlocken, da es für viele Nutzer eine gute Preis-Leistung darstellt. Natürlich gibt es via MyDealz und anderen Schnäppchenseiten bereits ähnlich gute oder gar bessere Schnapper. Allerdings ist der aktuelle Preis nicht alles. In den kommenden Wochen wird Apple nämlich auch neue Modelle vorstellen und dadurch sinken die Preise der alten Geräte ein weiteres Mal, sodass sich das Warten lohnt, wenn man das Gerät nicht unbedingt sofort braucht. Viele Händler wollen dann ihre Lager leeren und geben besonders hohe Rabatte, dadurch lassen sich bereits in drei bis vier Wochen weitere 100 Euro sparen.

Mit den neuen Modellen dürfte Apple in einer ähnlichen Preisregion beginnen und könnte schon für 750 Euro das iPhone 12 mini mit 5,4"-Display anbieten. Dieses hat ein besseres Display, mehr Rechenpower und weitere coole Feature. Der Aufpreis für die gänzlich neue Technologie erscheint dann nur gering, sodass das Upgrade auf das neue Modell ebenfalls lohnenswert ist.

Daneben erhält man mit dem iPhone 11 auch Aldi Talk als Starter-Set. Natürlich darf man sich über das Guthaben von 10 Euro freuen, muss aber dann auch mit dem O2-Netz leben, das noch immer hinter den Mitbewerbern zurückliegt.

Was haltet ihr von dem Angebot? Sollte man zuschlagen oder doch lieber den kleinen Aufpreis für die neue Generation zahlen? Lasst es uns wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 Gb) - (Product) Red 738,99 €