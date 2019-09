17.09.2019 - 21:47 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Sonny Dickson)

Der Blogger Sonny Dickson, der schon öfter mit seinen Leaks richtig lag, hat ein Foto einer iPad Pro Rückseite gepostet, das drei Kameraobjektive zeigt.

Kommt das iPad Pro 2019 mit einen großen Innovation im Kamerabereich auf den Markt? Angeblich soll das iPad drei Kameras beinhalten, wie das iPhone 11 Pro. Das behauptet unter anderem der Blogger Sonny Dickson, der jetzt auf seiner Website ein Foto gepostet hat, das dieses iPad in Form eines "Final Design Mockup" zeigen soll.

Es gibt schon fast die Gewissheit, dass Apple ein iPad Pro noch im Herbst vorstellen wird, auch wenn Apple dieses Jahr schon einige iPads gezeigt hat. Das neue iPad Pro sollte dann natürlich auch eine Innovation gegenüber dem aktuellen Modell bieten - und das könnte neben einem neuen Prozessor auch eine bessere Kamera sein. Damit wäre es unseres Wissens nach das erste Tablet mit einem Dreifach-Kamerasystem.

Auch das Blog Mac Otakara hatte angedeutet, dass Apple dieses Jahr ein iPad Pro 2019 mit drei Kameras auf den Markt bringen wird.

Was meint ihr? Bringt Apple ein iPad mit einem so ausgereiftem Kamerasystem wie beim iPhone 11 Pro? Und würdet ihr es auch kaufen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels, wir sind gespannt, in welche Richtung ihr euch äußert.

