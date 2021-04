iPad Pro 2021: Neuer Leak zeigt den Apple Pencil 3

Am 20. April findet Apples Frühlingsevent statt. An diesem Tag erwarten wir einige Neuankündigungen sowie Produktupdates. Dazu gehört auch das iPad Pro. Dieses erhielt vor rund einem Jahr eine kleine Aktualisierung mit verbessertem A12Z Bionic und einer Dual-Kamera, die von einem LiDAR-Scanner unterstützt wird. 2021 soll es hingegen etwas mehr Upgrades geben. Neben dem A14X Bionic und einem Mini-LED-Display für das große 12,9-Zoll-Modell könnte Apple auch den Apple Pencil erneut aktualisieren.

Neuer Leak zeigt Apple Pencil 3

In 2018 führte Apple ein neues Design für das iPad Pro ein. Mit ihm verbesserte man auch den Apple Pencil. Die zweite Generation bekam eine flache Seite spendiert, sodass er nicht mehr wegrollen kann und sich gleichzeitig perfekt an das iPad zum Laden schmiegt. Nach drei Jahren scheint die Ablöse zu kommen. Auf Twitter zeigt sich derzeit die dritte Generation des iPad-Stifts.

Große optische Änderungen sind dabei nicht zu sehen. Das grundlegende Design bleibt unberührt, während er wohl sein mattes Aussehen verlieren wird. Er wirkt deutlich glänzender – ähnlich wie die erste Generation. Im Inneren könnte man ihn hingegen noch feiner abgestimmt haben, sodass noch präziseres Arbeiten möglich ist.

Der neue Leak deckt sich außerdem mit den jüngsten Gerüchten, dass Apple ein neues Modell des Stylus vorbereitet. Den Aufnahmen nach zu urteilen, könnte Apple den Apple Pencil 3 schon in der kommenden Woche gemeinsam mit den neuen iPad-Pro-Modellen vorstellen. Welche neuen Features sich darin verbergen, ist ungewiss. Apple könnte beispielsweise die Touch-Oberfläche vergrößert und damit für neue Gesten verbessert haben. Wir könnten uns vorstellen, dass etwa Wischgesten hinzukommen könnten, um einfacher die Pinselgröße zu verändern.

Was meint ihr? Was kann der neue Apple Pencil 3? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.