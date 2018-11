Das iPad Pro sieht mit dem angeschlossenen Tastatur-Case nicht ohne Grund fast wie ein Laptop aus (Bild: Apple)

Bereits das iPad Pro aus dem vergangen Jahr war nur so mit Power vollgestopft. Beim aktuellen Modell geht Apple noch weiter und stattet das Gerät mit noch schnellerem Prozessor und verbesserter Grafikeinheit aus. Wie wirkt sich das im Vergleich zum Vorgänger und Konkurrenten im Android-Lager aus?

Auch wenn Apple es bei der Oktober-Keynote das Wort „Tablet“ so gut es ging umgegangen hat, so ist das iPad Pro auch weiterhin ein klassischer Vertreter der Tablet-Klasse. Daran kann auch die absolute Pro-Hardware nichts ändern. So muss sich das neue iPad Pro in diesem Benchmark-Vergleich sowohl mit seinen direkten Vorgängern, als auch dem Samsung Galaxy Tab S4 und dem Huawei MediaPad M5 10.8 Pro messen. Beide Android-Tablets sind die jeweiligen aktuellen Spitzenmodelle der Hersteller.

iPad Pro schneller als viele Macs

Bevor wir aber zu den Zahlen der Tablets kommen, noch ein kurzer Blick auf eine andere Geräteklasse, in welcher Apple das iPad gerne verortet sehen würde. Denn das iPad Pro kann es von den reinen Zahlen her sogar mit vielen MacBook-Modellen aufnehmen. Wie sich das neue iPad Pro im Vergleich zum MacBook schlägt, lesen Sie in unserem ausführlichen Test des iPad Pro.

Die CPU-Leistung

Beim Prozessor verpflanzt Apple dem iPad Pro die Eigenkreation A12X Bionic – und dieser Chip weiß zu überzeugen. Ein reiner Blick auf die Single-Core-Punkte mit Geekbench 4, zeigt ein gutes Ergebnis von rund 5.000 Punkten. Doch erst beim Multi-Core-Wert offenbart sich das Potential des A12X. Dort erreicht das neue iPad Pro rund 18.000 Punkte. Für ein mobiles Gerät ein überragender Wert und im Segment der Tablets mit Abstand der Spitzenplatz. Apple dominiert also auch mit dem iPad Pro im Jahr 2018 weiterhin diesen Markt.

Gerät Single-Core-Score Multi-Core-Score iPad Pro 10.5 (2017) 3955 9514 iPad Pro 12.9 (2017) 3969 9410 iPad Pro 11 (2018) 4972 17911 iPad Pro 12.9 (2018) 5016 18150 Samsung Galaxy Tab S4 1893 6675 Huawei Mediapad M5 10.8 Pro 1892 6173 (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Die Grafikleistung

Und auch bei der Grafikleistung geizt Apple nicht mit Power und spendiert der A12X Bionic GPU sieben Kerne. Kein Android-Tablet kommt beim Geekbench 4 Compute-Renderscript-Score auf annähernd vergleichbare Werte.

Gerät Compute-Renderscript-Score iPad Pro 10.5 (2017) 31094 iPad Pro 12.9 (2017) 30330 iPad Pro 11 (2018) 43196 iPad Pro 12.9 (2018) 42407 Samsung Galaxy Tab S4 7692 Huawei Mediapad M5 10.8 Pro 11575 (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Fußnote: Die Benchmark-Ergebnisse des Samsung Galaxy Tab S4 und des Huawei Mediapad M5 10.8 Pro sind keine eigenen Messungen, sondern entstammen der Geekbench-Datenbank.

