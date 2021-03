iOS 15: Dieses praktische Jailbreak-Feature sollte Apple unbedingt übernehmen

Seit der Einführung des Benachrichtigungssystems in iOS hat es Apple schon mehrfach überarbeitet. Zuletzt führte man Gruppierungen, diskrete Benachrichtigungen sowie interaktive Vorschauen ein. Am Design änderte sich grundsätzlich nur wenig, sodass wir uns für iOS 15 eine größere Überarbeitung wünschen würden. Anregungen dazu gibt es nicht nur im Android-Lager, sondern auch die Jailbreak-Community hat sich einigen „Problemen“ angenommen und liefert kreative Vorschläge.

Nanobanners: Kleinere Benachrichtigungen in iOS

Natürlich passen Apples Banner perfekt in das mobile Betriebssystem und liefern einen schnellen Überblick über App und Inhalt. Allerdings könnte es in einigen Fällen durchaus subtiler sein. Beispielsweise könnten Hinweise auf ein Softwareupdate oder einen Zahlungseingang in der Bank-App weniger prominent auf den Bildschirm angezeigt werden. Oft reicht schon eine schmale einzeilige Mitteilung. Genau diesen Ansatz verfolgen die beiden Entwickler Nepeta und Sugiuta mit der Jailbreak-App Nanobanners, die die Mitteilungen auf kleinstem Raum unterbringen soll.

Wie auch bisherige Benachrichtigungen zeigen die Nanobanners eine Vorschau, den Namen der App sowie das App-Icon als stark reduzierte Mitteilung am oberen Bildschirmrand an. Die Anwendung überlässt dir dabei die Wahl, ob sie die ganze Bildschirmbreite oder nur eine Hälfte einnehmen darf. Entscheidest du dich für letztere Option, kannst du zusätzlich festlegen, ob sie links oder rechts erscheinen soll.

Weiter erlaubt dir die Jailbreak-App, die Scrollrate anzupassen, da die Benachrichtigung als Laufschrift angezeigt wird, sodass du keinerlei Informationen gegenüber einer normalen Mitteilung verpasst. Praktisch ist zudem, dass du auch die Hintergrund- sowie Rahmenfarbe ändern kannst. Ganz soweit muss Apple nicht gehen, aber eine optionale Verkleinerung der Banner wäre für ein kommendes Update wie iOS 15 durchaus wünschenswert.

Was meint ihr? Sollte sich Apple beim Design der Nanobanner bedienen oder seid ihr mit den aktuellen Bannern zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.