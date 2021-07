iOS 14.7 macht WLAN-Killer-Bug platt

Die SSID des WLANs ist so etwas wie dessen Name - und hilft Nutzern, sich mit dem gewünschten Netzwerk zu verbinden. Leider hat Apple einen Fehler bei der Implementierung gemacht, weshalb bestimmte Netzwerknamen für einen Absturz des Netzwerkstacks sorgen können. Der ist dann auch nicht mehr einfach so zu beseitigen - man muss schon die Netzwerkeinstellungen des iPhones resetten.

Wer sich mit den SSIDs mit den kryptischen Namen %p%s%s%s%s%n und %secretclub%power verbinden will, hat ein kleines Problem - das WLAN geht dann einfach aus. Dieses Problem behebt die neuesten Beta-Version von iOS 14.7, die Apple für Entwickler und öffentliche Beta-Nutzer freigegeben hat.

Der Fix wurde vom YouTuber Zollotech entdeckt, der dazu ein kleines Video veröffentlicht hat.

iOS 14.7 ist schon seit dem 20. Mai 2021 im Betatest. Viele neue Funktionen sind nicht dabei, es handelt sich größtenteils um ein Service-Release mit Fehlerbehebungen.

Wann Apple iOS 14.7 und iPadOS 14.7 veröffentlicht, ist nicht bekannt. Mac Life geht davon aus, dass dies noch im Sommer der Fall sein wird.

