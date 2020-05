iOS 14: So kam der große Leak zustande

Kann uns Apple mit iOS 14 überhaupt noch überraschen? Diese Frage stellt sich, nachdem Teile des Betriebssystems an die Öffentlichkeit und in die Hände von Forschern sowie Hackern gelangt sind. Zwar gab es schon Leaks in den Jahren, aber dieser Umfang ist neu und nimmt damit vielen Nutzern die Überraschung. Laut der Website Vice soll der Code bereits seit Februar im Umlauf sein. Andere Quellen berichten sogar von einem Leak im Dezember 2019 – mehr als neun Monate vor der Veröffentlichung beziehungsweise sechs Monate vor der offiziellen Vorstellung.

Wie wurde iOS 14 geleakt?

Während noch unklar ist, inwieweit der geleakte Code überhaupt noch aktuell ist und welche Funktionen es tatsächlich in die finale öffentliche Version schaffen, konnte Motherboard den Leak auf fünf Mitglieder der Jailbreak-Community eingrenzen. Wie es heißt soll eine Person ein iPhone 11 mit iOS 14 gekauft haben, das Apple intern für die Entwicklung verwendet hat. Von dort soll der Code kopiert und an diverse Forscher und Hacker verkauft worden sein. Dies soll beispielsweise via Twitter geschehen sein, das Käufer und Verkäufer anonym verbindet.

Dennoch darf man sich fragen, wieso dann bisher kaum Screenshots der neuen Funktionen im Umlauf sind, wenn der Code und die zahlreichen Informationen von einem iPhone 11 mit iOS 14 stammen.

