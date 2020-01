iOS 14: Diese Funktionen wünschen wir uns

Mit iOS 13 und iPadOS 13 erfüllte Apple den lange gehegten Wunsch nach einem Dark Mode und führte nebenbei viele kleine Neuerungen und Verbesserungen ein. Mit iOS 14 erwarten wir wieder eine Fülle an neuen Features, wobei allerdings die Stabilität an erster Stelle stehen sollte, nachdem der Start von iOS 13 stark durchwachsen war und zahlreiche Probleme verursachte. Daneben sollte wieder eine hohe Kompatibilität zu älteren Geräten gewährleistet werden. Glaubt man dem kürzlichen Leak, dann könnte iOS 14 für alle Modelle erscheinen, die auch iOS 13 erhalten haben.

Ein immer-eingeschaltetes Display

Google beweist bereits seit einiger Zeit, dass ein ständig eingeschaltetes Display dank OLED-Technologie problemlos möglich ist. Wir wünschen uns, dass Apple neben der Uhrzeit auch den aktuellen Ladestand mit abgedunkelter Schrift auf schwarzem Untergrund anzeigt und mittels Symbolen über neue Nachrichten, Anrufe oder ähnliches informieren. Bei Google wird auf Wunsch sogar laufende Musik im Hintergrund erkannt, sodass der Titel auf dem Display automatisch angezeigt wird. Seit dem Einkauf der App Shazam hat Apple eigentlich beste Voraussetzung dafür.

Widgets im Sperrbildschirm

Wie die Apple Watch sollte auch das iPhone auf dem Sperrbildschirm Komplikationen beziehungsweise Widgets anzeigen können. Ähnlich wie schon die Taschenlampe und Kamera per Fingertipp bereitstehen, sollte man weitere Schnellzugriff konfigurieren können. Schön wären auch kurze Wetter-Informationen wie „20° C, bewölkt“ auf dem Sperrbildschirm. Andere Hersteller machen so etwas bereits lange vor.

WLAN-Passwörter per QR-Code teilen

Seit einiger Zeit kann man WLAN-Passwörter per AirDrop mit Freunden teilen, wenn diese ebenfalls über ein iPhone verfügen. Für maximale Kompatibilität wäre es sinnvoll, wenn man in „Einstellungen > WLAN“ mit einem Fingertipp auf ein QR-Symbol einen QR-Code für das verbundene Netzwerk erstellen könnte, um es zum Beispiel mit Android-Nutzern zu teilen.

Auflösung des iTunes Stores

Am Mac machte Apple die iTunes-Auflösung bereits vor und dennoch hält das Unternehmen am iTunes Store auf dem iPhone und iPad fest. Mit iOS 14 würden wir uns wünschen, wenn Apple die Inhalte auf die Apps „Musik“ und „TV“ aufteilt und dadurch wieder eine App weniger vorinstalliert.

Offline-Kartenmaterial

Google Maps besitzt seit Jahren eine Offline-Funktion, damit man für begrenzte Zeit auf Offline-Material für bestimmte Gebiete zurückgreifen kann. Ein ähnliches Feature wäre auch für Apples Karten-App wünschenswert und würde wohl viele Nutzer sehr glücklich machen.

Offline-Features für Siri

Auch hier gibt Google den Ton an. Mit dem Pixel 4 zeigte die Konkurrenz bereits, dass es möglich ist, dass ein Sprachassistent verschiedene einfache Aktionen ausführen kann, ohne dass eine Internetverbindung notwendig ist. Schon seit Jahren fragen wir uns, wieso Siri nicht auch offline die Lautstärke erhöhen, zum nächsten Song wechseln oder einen Timer stellen kann.

Schnelle Schnappschüsse

Oft verpasst man den Moment, weil man das iPhone nicht schnell genug aus der Tasche zieht und dann erst noch die Kamera aktivieren muss. Andere Hersteller haben dies bereits durch Doppeldrücken der Seitentaste gelöst, wodurch in einigen Fällen sogar direkt ein Foto aufgenommen wird. Natürlich gestaltet sich das beim iPhone schwierig, da dies Apple Pay aufruft, aber Apple sollte clever genug sein, um eine Lösung zu finden.

Regeln für E-Mails

Die Mail-App von macOS hat deutlich mehr Funktionen als auf dem iPhone oder iPad. Beispielsweise lassen sich Regeln festlegen. Damit können E-Mails bestimmter Absender automatisch verschoben, beantwortet oder weitergeleitet werden. Damit die Regeln angewendet werden können und damit auch die Postfächer auf dem iPhone und iPad ordnet, muss der Mac allerdings stets eingeschaltet bleiben. Es wäre daher überaus praktisch, wenn das Feature den Weg auf die mobilen Endgeräte findet und damit beim Verwalten der E-Mails hilft. Beispielsweise könnten die Einstellungen auch via iCloud synchronisiert werden, damit auch komplexere Einstellungen vom Mac unter iOS funktionieren.



