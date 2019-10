iOS 13: So viel Energie spart der Dark Mode am iPhone

Es wurde lange angenommen, dass ein Dark Mode die Akkulaufzeit von Smartphones verlängern kann. Dies setzt natürlich bestimmte Hardware sowie die entsprechende Software-Unterstützung voraus. In einem Video testete PhoneBuff nun ein iPhone XS mit iOS 13 – im Dark und Light Mode. Dazu verwendete man einen Roboterarm, damit in beiden Tests die exakt selben Aktionen ausgeführt werden. Dazu gehört die Verwendung von Nachrichten, die Navigation mit Google Maps, die Wiedergabe von YouTube-Videos und mehr.

Wenig überraschend kam am Ende dest Tests heraus, dass der Dark Mode die Batterielaufzeit verlängert. Interessant ist allerdings, dass der Unterschied bei rund 30 Prozent liegt. Die Einsparung liegt vor allem an der Hardware des iPhone XS. Wie schon beim iPhone X und auch aktuell beim iPhone 11 Pro (Max) verwendet Apple ein OLED-Display. Auf diesem sind Pixel in schwarzen Bildschirmbereichen abgeschaltet und verbrauchen somit keine Energie. Daher ist der Dark Mode auch so effektiv. Die Akkulaufzeiten von iPhone 8, iPhone XR und iPhone 11 können aufgrund der LCD-Technologie nicht merklich verlängert werden.

