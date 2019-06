iOS 13 mit Dark Mode (Bild: Apple)

Telefonterror auf dem iPhone: Wie iOS 13 vor Spamanrufen schützt. Vielleicht haben Sie während der Eröffnungspräsentation zur Worldwide Developers Conference vergangene Woche ja bereits mitbekommen, dass das kommende iOS 13 Ihnen im Herbst ein paar mehr Möglichkeiten bieten wird, Spammern den Garaus zu machen. Fans denken mit Wohlwollen daran, dass Sie sich diese Funktion schon lange gewünscht haben.

Manche Fans können ihr Glück nicht fassen. Gefühlt seit vielen Jahren beschweren sich Apple-Nutzer über ungeliebte Spamanrufe am iPhone. Mit dem kommenden iOS 13 wird es einfacher, diesen Herr zu werden.

Lassen Sie Spamanrufer auflaufen

Wie gut, wenn die Künstliche Intelligenz in Zukunft ein bisschen mitdenkt. In iOS 13 gibt es eine neue Einstellung, die deutlich besser gegen Spamanrufe helfen wird. Wenn Sie sie einschalten, werden Rufnummern, die Siri nicht explizit aus Ihrem Telefonbuch, aus Ihren Nachrichten oder E-Mails kennt, gar nicht erst zu Ihnen durchgestellt.

Ungebeten Anrufer haben es schwerer

Sind wir doch mal ehrlich. Viele von uns reagieren gar nicht erst am Telefon, wenn Sie die Nummer, die im Display eingeblendet wird, nicht kennen. Und wenn der- oder diejenige etwas möchte, dann sollen sie doch einfach eine Nachricht hinterlassen. Diese Traumvorstellung wird mit iOS 13 in Zukunft wahr.

Sie werden in Zukunft also nicht mehr von ungebetenen Anrufern gestört. Wenn eine Rufnummer sich nicht in Ihren Kontakten, Mails oder Nachrichten befindet, wird der Anrufer sofort an die Mailbox verwiesen. Sie bekommen davon höchstens im Nachhinein etwas mit. Dann nämlich, wenn das Betriebssystem Sie informiert, dass XY angerufen habe, und aber (k)eine Nachricht hinterließ.

WWDC 2019: Viele Neuigkeiten

Wenn Sie die Eröffnungspräsentation zur WWDC 2019 von Apple verfolgt haben, werden Sie sicher auch zustimmen, dass das Unternehmen ziemlich viele Neuerungen präsentierte, darunter auch den neuen Mac Pro.

