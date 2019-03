15.03.2019 - 16:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Mit jedem Update von iOS schenkt Apple einem kleinen Teil der vorinstallierten Apps Beachtung. In iOS 10 wurde die Nachrichten-App grundlegend überarbeitet und besserte bei Karten und Musik nach. Mit iOS 11 erhielt die Notiz-App sowie der App Store neue Funktionen. Bei iOS 12 nahm sich das Unternehmen dann Aktien, iBooks und Sprachmemos vor. Die Mail-App wurde hingegen nur mit kleineren Verbesserungen bedacht, sodass es langsam Zeit für eine umfassende Aktualisierung wird.

Ähnlich wie die Kalender-App erhielt auch Mail im Laufe der Jahre immer wieder neue Funktionen, die die App im Detail verbessern. Das letzte große Update gab es jedoch zuletzt mit iOS 7 als Apple die Applikation vollständig überarbeitete. Seither wurde es jedoch sehr ruhig und die App erhielt neben einer Abmelde-Funktion für Newsletter und MailDrop für den Versand großer Dateien auch eine verbesserte Filterfunktion. Viele Nutzer haben daher bereits zu Mail-Alternativen wie Spark oder AirMail gewechselt. Vielleicht kann Apple aber mit iOS 13 nachhelfen und die Mail-App drastisch verbessern. Wir hätten da zumindest ein paar Anregungen.

Bessere Übersicht durch intelligente Postfächer

Am Mac kann Apples Mail-App deutlich mehr als am iPhone. Dies macht aufgrund des kleineren Display zwar zunächst Sinn, könnte aber dennoch umgesetzt werden. Beispielsweise wären intelligente Postfächer vor allem auf einem iOS-Gerät sehr praktisch. So könnten unbeantwortete E-Mails von festgelegten Absendern schnell in einen separaten Ordner abgelegt werden. Nach der Beantwortung könnten die E-Mails dann ein weiteres Mal das Postfach wechseln. Dies schafft Ordnung und hält den Posteingang sauber. Gemeinsam mit den Postfächer wäre auch die Einführung von Regeln praktisch. Am Mac sortieren Sie automatisch E-Mails in Unterordner oder löschen sie gegebenenfalls automatisch.

Durch die Einführung von intelligenten Postfächern und Regeln ließe sich ein aktueller Kritikpunkt beheben. Wenn Sie am Mac nämlich auf beide Funktionen setzen, werden diese im laufenden Betrieb auch in der Mail-App umgesetzt. Ist der Mac allerdings ausgeschaltet, dann landen sämtliche E-Mails wieder im Posteingang. Besonders praktisch wäre es daher auch, wenn die beiden Funktionen via iCloud auf allen Geräten synchronisiert werden. Dadurch müssten die Einstellungen nicht mehrfach vorgenommen werden und gleichzeitig wird das Ordnungssystem unabhängig vom Gerät.

Mehr Interaktionsmöglichkeiten

Natürlich ist die Mail-App tief in iOS integriert und bietet daher Anbindung, die Drittanbieter nicht bieten können. Dennoch lässt die Interaktion mit anderen Apps zu wünschen übrig. Viele Nutzer würden sich gerne später nochmal an eine bestimmte E-Mail erinnern lassen oder diese als PDF speichern, ohne dass ein umständlicher Workaround notwendig wird. Daneben gehört Mail zu den wenigen Apps, die kein Teilen-Menü besitzen. Dadurch könnten E-Mails beispielsweise in Dropbox gesichert, über WhatsApp weitergeleitet oder auch in Things hinterlegt werden. Apple würde schon alleine damit viele neue und praktische Möglichkeiten für die Nutzer einführen.

Nachdem Apple der Mail-App lange keine große Beachtung geschenkt hat, wäre die Applikation ein heißer Kandidat für ein umfassendes Update in iOS 13. Das neue Betriebssystem wird am 3. Juni vorgestellt und dürfte im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich mehr Neuerungen bieten. Wir sind daher gespannt, welchen Apps sich Apple in diesem Jahr zuwenden wird.

Haben Sie noch Anregungen oder Wünsche für die Mail-App? Dann lassen Sie uns gerne einen Kommentar da ...

