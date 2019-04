22.04.2019 - 18:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Wenn Apple iOS 13 auf dem WWDC 2019 vorgestellt, handelt es sich um ein Entwickler-Event und natürlich ist es für andere Nutzer ebenfalls interessant, welche neuen Möglichkeiten App-Entwickler erhalten. So soll Siri in Apps deutlich besser unterstützt werden.

Nach einem Bericht von 9to5Mac, der sich Insiderinformationen bezieht, soll Apple in iOS 13 Siri deutlich mehr Möglichkeiten in Apps einräumen, So soll der Sprachassistent auch in Apps die Medienwiedergabe steuern können. Auch eine Suchfunktion sollen bereit gestellt werden. So könnte zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime eine Steuerung per Siri erhalten.

Außerdem sollen Entwickler, die ihre iOS-App auch unter macOS anbieten wollen, fast keine Arbeit damit haben. Es sei so einfach, wie eine iPhone-App zusätzlich als iPad-App zu erstellen, heißt es bei 9to5Mac. . Apple hatte schon im letzten Jahr angekündigt, dass es Portierungswerkzeuge von iOS zu macOS geben wird und hatte auch schon eine Handvoll eigener iOS-Apps für den Mac vorgestellt. Ab diesem Jahr sollen das auch Drittentwickler machen können. Das soll die Anzahl von macOS-Apps spürbar erhöhen. Natürlich lassen sich die so übertragenen Apps auch mit der Tastatur und der Maus steuern.

Auch für AR-Kit soll es Verbesserungen geben, darunter auch ein auf Swift basierendes Framework für Entwickler. Noch hat Apple aber nur das iPhone und das iPad für ARKit fit gemacht - für den Mac gibt es keine Unterstützung und das soll wohl auch für macOS 10.15 so bleiben. Apple hat nun einmal keine AR/VR-Brille im Angebot.

iOS 13 soll zudem einen systemweiten Darkmode erhalten. Für das iPad sollen Desktop-Features wie Multitasking mit mehreren Fenstern möglich sein.

