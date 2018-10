30.10.2018 - 18:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



iOS 12.1 ist erschienen (Bild: Screenshot: Mac Life)

iOS 12.1 ist erschienen (Bild: Apple)

Apple hat nach einer längeren Betaphase die finale Version von iOS 12.1 freigegeben. Das Betriebssytem für iPhones und iPads führt die versprochen Unterstützung der Dual-SIM-Funktion beim iPhone XR, XS und XS Max ein. Dazu kommt Gruppen-Facetime und eine Tiefenkontrollen für Selfie-Aufnahmen sowie viele neue Emojis.

Besitzer der neuen Smartphone-Modelle iPhone SX, XS Max und XR-Modelle dürften iOS 12.1 bereits sehnsüchtig gewartet haben, denn damit wird nun die Dual-SIM-Funktion freigeschaltet. Zwar lässt sich wie bei allen bisherigen iPhones nur eine physische Nano-SIM-Karte einsetzen, doch auf der Platine befindet sich eine eSIM - also eine embedded SIM wie bei der Apple Watch mit LTE. Die Unterstützung für die eSIMs wird erst mit iOS 12.1 freigeben. So lassen sich zwei unterschiedliche Mobilfunkverträge auf einem Gerät verwalten, inklusive zweiter Rufnummern.

Facetime in der Gruppe

Mit Facetime kann man schon seit einigen iOS-Generationen Videotelefonieren, aber bisher immer nur mit einer anderen Person. Mit iOS 12.1 kommt eine Multi-Chatfunktion dazu. So lassen sich auf neueren iPhones Videotelefonate mit bis zu 32 Teilnehmern durchführen. Deren Gesichter passen natürlich nicht alle in erkennbarer Größe auf den Bildschirm der iPhones und iPads. Apple löst das Problem, in dem immer derjenige, der spricht, größer eingeblendet wird.

Neben Videochats sind auch normale Telefonate mit Facetime realisierbar, wobei jeder Teilnehmer die App braucht - sei es auf iOS oder macOS oder watchOS. Richtig gelesen - auch mit der Apple Watch lässt sich Facetime nutzen, allerdings mangels Kamera ausschließlich im Audiobereich. Übrigens: Die Videochats lassen sich jetzt mit Echtzeit-Effekten aufhübschen: Nutzer können Sticker, Filter, Animojis oder sogar die neuen Memojis anstelle ihres eigenen Videobildes einblenden. Facetime ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, so dass die Gespräche sicher sein sollten.

Die iPhone-Kamera-App bekommt ein Update

In iOS 12.1 wird eine neue Realtime-Vorschau für die Schärfentiefe bei Porträtaufnahmen eingeführt. Diese ist auch im Selfie-Modus nutzbar und ermöglicht es, schon vor der Aufnahme den Schärfegrad festzulegen. Bisher klappte das nur nach der Aufnahme und machte vielen Nutzern zusätzliche Mühe.

Emojis in Hülle und Fülle

Apple hat in iOS 12.1 sowie in den neuen Versionen von macOS und watchOS gleich 70 neue Emojis eingebaut, darunter eine verbesserte Bagel-Grafik.

Fehlerbehebungen in Massen

Apple hat auch Fehlerbehebungen vorgenommen, darunter ist auch die Behebung des Beauty-Gates. Apple umschreibt das mit warmen Worten: „Ein Problem mit der Auswahl des schärfsten Bezugsrahmens bei Aufnahmen mit der vorderen Kamera von iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR wurde behoben.“.

Außerdem hat Apple einen Fehler beseitigt, bei dem mehrere Nachrichten in eine Konversation zusammengeführt wurden, wenn beide Nutzer mit derselben Apple-ID auf mehreren iPhones angemeldet waren. Die fehlenden Anzeige einiger Voicemails in der Telefon-App wurde eliminiert. Außerdem haben die Entwickler ein Problem mit dem Aufführen von bestimmten Websites im Aktivitätsbericht der Bildschirmzeit behoben.

Ein Problem mit dem Hinzufügen oder Entfernen von Familienmitgliedern zur Familienfreigabe existiert nun nicht mehr und die seltsamen Beschreibungen der Luftqualität, die falsch gekennzeichnet wurde, sollen nun nicht mehr auftauchen.

Außerdem hat Apple nun auch die Drosselung für iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus hinzugefügt, die sich aber manuell deaktivieren lässt. Mit der Drosselung soll verhindern werden, dass sich das Gerät unerwartet ausschaltet

Über die Funktion „Batteriezustand“ können Nutzer jetzt informiert werden, wenn die Funktion nicht bestätigen kann, dass sich im iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR ein echter Apple-Akku befindet.

Welche weiteren Änderungen vor hinsichtlich Sicherheitsupdates in iOS 12.1 eingebaut sind, hat Apple bisher nicht verraten.

So installieren sie iOS 12.1

Das Update sollte bei den meisten Nutzern in wenigen Minuten in der Softwareaktualisierung in den Einstellungen als Over-The-Air-Aktualisierung auftauchen. Wer will, dass solche Updates künftig automatisch installiert werden, kann dort auch das Auto-Update aktivieren. Ansonsten kann der Nutzer das Update manuell ausführen und bestimmen, wann es eingespielt werden soll.

Vor dem Update sollte aus Sicherheitsgründen ein Backup erstellt werden - entweder über iTunes oder falls der Speicherplatz ausreicht, mit iCloud.

