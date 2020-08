Aldi verkauft Internetradio mit DAB+ und UKW

Das Kenwood CR-ST100S von Aldi soll mit 144,53 Euro deutlich günstiger als der UVP von rund 200 Euro sein. Das Gerät verfügt über zwei Lautsprecher zu je 10 Watt, einen DAB+ und UKW-Empfänger und kann auch über Bluetooth Musik empfangen.

Spotify Connect ist eingebaut

Mit seinem WLAN-Modul (802.11 a/b/g/n (2,4 GHz/5 GHz) kann es auch Internet-Radiosender sowie Podcasts empfangen und abspielen. Auch Spotify kann mit dem Gerät abgespielt werden, ohne weitere Hardware. Eine Fernbedienung ist ebenfalls dabei.

Externe Zuspieler per Kabel oder Bluetooth abschließbar

Via AUX-Eingang kann man auch einen externen Zuspieler anschließen, das gilt natürlich auch für Bluetooth. Das beleuchtete Display gibt Ihnen jederzeit Informationen über den eingestellten Radiosender oder die Lautstärke. Eine Uhrenfunktion mit Wecker und Sleeptimer wurde ebenfalls verbaut.

Online bestellbar

Das Kenwood CR-ST100S misst etwa 24,5 x 14,5 x 11,5 cm und wiegt 1,7 kg. Das Internetradio ist nur vom 03. August 2020 bis 23. August 2020 erhältlich und muss online bestellt werden. In den Aldi-Filialen ist es nicht zu bekommen. Das Gerät ist in Schwarz und Weiß erhältlich und kostet 144,53 Euro.

Wie findet ihr dieses Angebot? Ist ein Internetradio etwas, was ihr euch in die Küche oder ins Wohnzimmer stellen würdet oder braucht ihr oder eure Freunde und Familienmitglieder so etwas nicht?