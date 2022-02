Instagram: Deshalb gibt es noch immer keine native App für das iPad

2010 erschien Instagram im Apple App Store. Nur Monate zuvor stellte der damalige Apple-CEO Steve Jobs das iPad vor. Obwohl beide Produkte nahezu zeitgleich den Markt eroberten, verpasste es das Instagram-Team, die App auf das Apple-Tablet zu bringen. Auch nach der Übernahme durch Facebook (heute: Meta) änderte sich dies nicht. Nun meldete sich Instagram-Chef Adam Mosseri zu Wort und stellte klar, dass in nächster Zeit keine native Anwendung für das iPad zu erwarten ist. Dies wundert sehr, da er kürzlich noch etwas Anderes sagte.

Bereits im Jahr 2021 wurde Adam Mosseri gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass Instagram auf dem iPad eine echte App erhält und nicht mehr nur eine aufgeblasene Version der iPhone-App. Damals antwortete er, dass er es liebend gerne machen würde, aber sein Team zu klein ist, sodass sich zunächst auf andere Schwerpunkte konzentriert wird.

Jetzt bohrte YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) auf Twitter nach und erhielt eine abgewandelte Antwort von Mosseri. Der Manager gab an, dass sie die Frage nach einer nativen iPad-App oft erhalten, aber ihm zufolge gibt es zu wenige iPad-Nutzer:innen, die die zusätzliche Arbeit rechtfertigen würden:

Yup, we get this one a lot. It’s still just not a big enough group of people to be a priority. Hoping to get to it at some point, but right now we’re very heads down on other things.

Ja, wir bekommen das oft. Es ist immer keine ausreichend große Nutzergruppe, um eine Priorität zu sein. Ich hoffe, irgendwann dazu zu kommen, aber im Moment sind wir sehr auf andere Dinge fokussiert.