Seit Jahren begeistert Insta360 bereits mit diversen 360-Grad-Kameras zum schlanken Preis. Nun geht man einen Schritt weiter und macht aus einer Kamera derer gleich zwei. Durch einen einfachen Klappmechanismus lässt sich die neuste 360-Grad-Kamera nämlich in eine praktische 3D-Kamera verwandeln, die einen Blickwinkel von bis zu 180 Grad abdecken kann. Dies ermöglicht interessante Panoramabilder, die Sie beispielsweise mit einem Oculus-Go-Headset betrachten können.

Wenn Sie eine Kamera kaufen, dann müssen Sie sich direkt beim Kauf für eine bestimmte Variante entscheiden. Entweder Sie kaufen eine normale Kamera, eine 360-Grad-Kamera oder eine 3D-Kamera. Mit der Insta360 Evo haben Sie alle drei Varianten in nur einem Gerät. Gemeinsam mit dem Hannoveraner Hardwarespezialisten hardwrk kündigte Insta360 nun ein neues Modell mit Faltmechanik an, das das bestehende Angebot an Kameras der beiden Unternehmen sinnvoll ergänzt.

Besonders interessant dürfte der Umstand sein, dass Sie durch ein einfaches Aufklappen der Insta360 Evo eine 3D-Kamera​ erhalten, während Sie im zusammengeklappten Zustand als 360-Grad-Kamera fungiert, die Aufnahmen in einer Auflösung von bis zu 5,7K zulässt.

Die 3D-Aufnahmen sollen sogar auf dem Smartphone in der EVO-App in 3D anzuschauen sein, ohne dass eine 3D-Brille oder gar ein teures VR-Headset benötigt wird. Jedoch wird ein spezielles Zubehör namens HoloFrame vorausgesetzt, welche Ende April erscheinen soll. Daneben kann auch ein Oculus Go als VR-Headset verwendet werden, um sowohl die 360-Grad-Aufnahmen als auch die 3D-Fotos zu betrachten.

Die neue Insta360 Evo kann ab sofort als exklusive hardwrk-Edition bei Amazon vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab Anfang April erfolgen. Der Preis beträgt 469,99 Euro.

Technische Daten Blende: F2.2

F2.2 Gewicht: 113 Gramm

113 Gramm Dimensionen: 115mm x 48mm x 28mm (HxBxT)​

115mm x 48mm x 28mm (HxBxT)​ Fotoauflösung: 6080*3040 (18MP)

6080*3040 (18MP) Videoauflösung: 5760*2880@30fps, 3840*1920@50fps, 3840*1920@30fps, 3008*1504@100fps​

5760*2880@30fps, 3840*1920@50fps, 3840*1920@30fps, 3008*1504@100fps​ Fotoformat: insp, jpeg (kann über die App exportiert werden), RAW (dng)

insp, jpeg (kann über die App exportiert werden), RAW (dng) Videoformat: insv, mp4 (kann über die App exportiert werden), LOG

insv, mp4 (kann über die App exportiert werden), LOG Videocodierung: H.264; Bis zu 100 Mbps​

H.264; Bis zu 100 Mbps​ Fotomodi: Standard 360 Fotos, Zeitgesteuerte 360 Fotos, Intervall 360 Fotos, RAW 360 Fotos, HDR 360 Fotos

Standard 360 Fotos, Zeitgesteuerte 360 Fotos, Intervall 360 Fotos, RAW 360 Fotos, HDR 360 Fotos Videomodi: Standard Video, Zeitraffer Modus, Bullet-Time, LOG Video, HDR Video

Standard Video, Zeitraffer Modus, Bullet-Time, LOG Video, HDR Video EV: -4EV~+4EV

-4EV~+4EV Belichtungsmodi: Automatisch, Manuell (Verschluss 1/4000s-55s, ISO 100-3200), Verschlusspriorität (1/4000s-4s), ISO-Priorität (100-3200, nur Fotos)

Automatisch, Manuell (Verschluss 1/4000s-55s, ISO 100-3200), Verschlusspriorität (1/4000s-4s), ISO-Priorität (100-3200, nur Fotos) Weißabgleich: Automatisch, Bewölkt, Sonnig, Fluoreszierend, Kunstlicht

Automatisch, Bewölkt, Sonnig, Fluoreszierend, Kunstlicht Batteriekapazität: 1200mAh (5V2A)​

1200mAh (5V2A)​ Ausdauer: Bei durchgängiger Aufnahme in 5,7K @ 30fps oder 4K @ 60fps rund 65 Minuten

Bei durchgängiger Aufnahme in 5,7K @ 30fps oder 4K @ 60fps rund 65 Minuten Ladezeit: ca. 90 Minuten

ca. 90 Minuten Lademethode: Micro-USB​

Micro-USB​ Bluetooth: BLE4.0​

BLE4.0​ Wi-Fi: 5 Ghz (Standard-Reichweite von ca. 20 Metern)

5 Ghz (Standard-Reichweite von ca. 20 Metern) USB: Micro-USB​

Micro-USB​ SD-Karte: Empfehlung von UHS-I V30 und höherer, exFAT(FAT64) Format; Die maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB.

Empfehlung von UHS-I V30 und höherer, exFAT(FAT64) Format; Die maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB. Einsatzumgebung: Betriebstemperatur: -10°C ~ 40°C; Lagertemperatur -20°C ~ 40°C

