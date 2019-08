20.08.2019 - 21:54 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



20.08.2019 - 21:54 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ikeas Smart-Home-Portfolio wurde um Rollos erweitert werden, die auf Knopfdruck oder getriggert herauf- und herunterfahren. Doch die Enttäuschung ist groß: Apples Heimautomatisierungslösung HomeKit wird erst später unterstützt.

Die gesamte Vorankündigungsphase mit mehreren Verschiebungen und enttäuschten Kunden hindurch hat Ikea die HomeKit-Funktion der beiden Rollos „Kadrilj“ und „Fytur“ erwähnt. Nun hat sich bei einem Unboxing herausgestellt, dass die Rollos derzeit gar nicht mit HomeKit funktionieren, sondern nur mit Google Assistant.

Auf Reddit antwortete das TRÅDFRI-Support-Team von IKEA auf ein Video eines verärgerten Nutzers und stellte in Aussicht, dass der HomeKit-Support im Herbst 2019 verfügbar sein wird.

Das hat bei Ikea mittlerweile schon fast Tradition. So war die intelligente Steckdose TRÅDFRI Smart Plug ebenfalls zunächst nicht Homekit-fähig. Bis es soweit war, vergingen nach einem Bericht von 9to5Mac sechs Monate.Die Jalousien sind mit einem kleinen Motor ausgerüstet, der über einen Akku mit Strom versorgt wird, der wiederum im Gehäuse des Rollos steckt. Der Stromspeicher lässt sich über MicroUSB aufladen wie eine ganz gewöhnliche Powerbank.

