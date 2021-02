Ikea Shortcut Button ist spottbillig und trotzdem genial

Der weiße Shortcut Button kann mit einer Funktion oder Szene belegt werden, die beim Drücken ausgeführt wird. So kann zum Bespiel am Wohnzimmertisch der Schalter unter der Tischplatte befestigt werden, um den Kino-Modus zu aktivieren - Licht dimmen, Smart TV einschalten und die Raumklanganlage mit Strom versorgen. Mit einem weiteren Knopfdruck ist dann alles wieder aus.

Natürlich können auch einzelne Lampen oder andere Geräte geschaltet werden. In einem Haushalt lassen sich zahlreiche dieser Buttons sinnvoll einsetzen - und sei es nur als Lichtschalter für Bewohner, die nicht mit Sprachsteuerung oder gar einer Smartphone-App das Licht bedienen wollen.

Wer den Shortcut Button verwenden will, braucht auch Ikeas Trådfri-Gateway. Das kostet etwa 20 Euro und stellt die Verbindung zwischen Button und den anderen smarten Geräten im Haushalt her. Es handelt sich um Zigbee-Geräte, so dass diese mittels Homebridge auch in HomeKit eingebunden werden können.

Verwendest du Ikeas Trådfri-System mit HomeKit oder mit der eigenen App? Kannst du einige Erfahrungswerte vermitteln, wie du das System in dein Zuhause eingebunden hast? Dann schreibe gerne einen Kommentar in die Felder unterhalb dieses Artikels, wir und die anderen Leser sind sehr gespannt.