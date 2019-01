07.01.2019 - 11:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits im letzten Jahr kündigte sich an, dass Ikea sein Smart-Home-Portfolio erweitern wird. Nachdem bereits die Trådfri-Serie seit geraumer Zeit verfügbar ist und HomeKit unterstützt, wird es ab Februar gleich zwei neue Produkte geben, die Sie mit iPhone und Siri steuern können. Unter den Bezeichnungen „Kadrilj“ und „Fytur“ wird das Möbelunternehmen in Kürze auch mehrere funkgesteuerte Rollos anbieten.

Schon seit September 2018 tauchten immer wieder Hinweise darauf auf, dass Ikea HomeKit-kompatible Rollos veröffentlichen wird. Nun hat der Möbelriese entsprechende Produkte auf der offiziellen Website gelistet: Kadrilj und Fytur. Während ersteres als reiner Sichtschutz dient und weiterhin Licht einlässt, kann Fytur den Raum auf Knopfdruck verdunkeln. Im Gegensatz zu den üblichen Rollos lassen sich diese jedoch nicht kürzen und sind daher in verschiedenen Größen verfügbar:

Die Rollos können sowohl über die mitgelieferte Fernbedienung als auch über das optionale Trådfri-Gateway per App gesteuert werden. Zudem erlaubt das Gateway auch, dass Sie die Rollos via HomeKit, Amazon Alexa und Google Home steuern können. Dadurch können die Rollos auch in Routinen eingebunden oder lassen sich automatisch zu bestimmten Zeiten öffnen oder schließen. Die Smart-Home-Geräte verfügen dabei über einen Akku, der leicht erreichbar ist und an der Steckdose via Micro-USB-Kabel geladen werden kann.

Die Preise für die ferngesteuerten Rollos hängen dabei von der gewählte Größe ab. Die Ausführung in 60 x 195 cm kostet etwa 99 Euro (Kadrilj), während für das größte Modell mit 140 x 195 cm bis zu 159 Euro (Fytur) verlangt werden. Für das Trådfri-Gateway werden hingegen nochmals 29,99 Euro fällig. Dieser kann jedoch noch die verschiedenen Trådfri-Leuchtmittel verwendet werden.

Laut Ikea sind Kadrilj und Fytur bereits in einigen wenigen Möbelhäusern verfügbar, wobei sie online ab dem 2. Februar bestellt werden können:

Derzeit bereits in einigen Einrichtungshäusern erhältlich. Bitte nutze die Verfügbarkeitsabfrage, um zu prüfen, ob dieser Artikel in deinem Einrichtungshaus vorrätig ist. Ab 2. Februar 2019 ist er auch online bestellbar.

