iFixit nimmt das 16 Zoll MacBook Pro auseinander

In Apples neuem Notebook MacBook Pro 16 Zoll steckt eine neue Tastatur. Apple hatte den letzten drei Generationen des MacBook Pro eine sogenannte Schmetterlingstastatur verpasst, die zu erheblichem Ärger führte, weil der Mechanismus wenig zuverlässig und schmutzanfällig war. Die Quittung sind drei Rückrufaktionen.

Die Bastler von iFixit haben das neue Notebook auseinander genommen und einen Blick auf den Scherenmechanismus geworfen, der die Schmetterlingsmechanik ersetzt. Damit kehrt Apple zurück zu der Technik, die seit jeher in MacBooks verbaut wurde. Sie ist stabiler, erlaubt den Austausch der Tastenkappen und bietet mehr Tastenhub. Auch die Reinigung der Tastenzwischenräume ist nun wieder möglich, bemerkte iFixit. Insgesamt fühle sich die neue Tastatur sehr gut an. Es ist sogar möglich, die Tastenkappen der Tastatur Magic Keyboard im MacBook Pro einzuklipsen. Wer also eine weiße Tastatur will - nur zu.

Auch beim Tastenlayout hat Apple Hand angelegt und wieder eine physische ESC-Taste eingeführt. Die vorherige war als virtuelle Taste auf der Touch Bar untergebracht worden. Außerdem sind die Cursortasten wieder wie ein umgedrehtes T angeordnet.

iFixit hat außerdem einen Blick auf die Innereien des Notebooks geworden. So hat Apple im Gehäuse mehr Platz für den Akku geschaffen, der nun eine Kapazität von 100 Wh erreicht. Vermutlich wäre noch mehr möglich gewesen, doch das ist die Maximalgrenze für den Flugverkehr.

iFixit bemängelt, dass RAM und SSD fest verlötet sind. Apple habe durchaus den Platz, um sie zu sockeln und damit austauschbar zu machen.

Was haltet ihr vom neuen MacBook Pro 16 Zoll? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels.



Produkthinweis Produkthinweis Neues Apple MacBook Pro (16", 16GB RAM, 1TB Speicherplatz) - Silber 2964,29€

Mehr zu diesen Themen: