Die neue Mac Life 12/2020 ist da: iPhone 12 und 12 Pro im Test

So viele Apple-Veranstaltungen und neue Geräte in einem Herbst gab es schon lange nicht mehr. Ist das das neue Normal?

Kaum eine Woche vergeht derzeit, in der wir nicht irgendeine wirkliche Apple-Neuigkeit zu vermelden hätten. Nicht bloß Gerüchte, sondern Hinweise auf Events und Vorstellungen von oder gar Testberichte zu neuen Geräten. In diesem Herbst lässt Apple seine Fans wahrlich kaum verschnaufen: Zwei neue Apple-Watch-Modelle, zwei neue iPhones im Oktober, zwei weitere im November, Betriebssystem-Updates für alle Geräte – und die Präsentation der ersten neuen Macs mit eigenem Prozessor steht auch noch an.

Zwar kann ich mir nicht vorstellen, dass fortan jeder Herbst so ablaufen wird. Wahrscheinlich ist aber dennoch, dass Apple Gefallen daran findet, das eigene Produktfeuerwerk nicht länger auf einen oder zwei Tage zu konzentrieren, sondern durch eine größere Anzahl von Veranstaltungen mit vorab produzierten Videos in die Länge zu ziehen. Wir hätten nichts dagegen – schließlich würde dies auch den Spaßfaktor erhöhen und uns mehr geben, worüber wir berichten können.

Herzlichst, dein Sebastian Schack