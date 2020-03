Hyperjuice USB-C + Lightning Battery: iPhone und iPad gleichzeitig unterwegs mit einem Akku laden

„Hyperjuice USB-C + Lightning Battery“ genannt, offeriert der 10.000-Milliamperestunden-Akku – nomen es omen – je ein integriertes USB-C- und Lightning-Kabel zum gleichzeitigen Aufladen aktueller und älterer iPhone-Modelle beziehungsweise des iPad und iPad Pro. Natürlich finden auch aktuelle Android-Smartphones Anschluss.

Dank der 18-Watt-Ausgangsleistung lädt die Hyperjuice-Batterie per USB-C verbundene iPhones laut Hersteller in einer halben Stunde um bis zu 50 Prozent auf. Umgekehrt lässt sich der interne Akku per USB-C in zwei Stunden „volltanken“. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladestand. Das per Crowdfunding finanzierte Kombigerät ist auf der Website des Herstellers zum Preis von knapp 55 Euro zu bestellen.

