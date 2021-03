Apple stellt den HomePod ein

Fans des HomePods müssen jetzt ganz stark sein. Der smarte Lautsprecher wird eingestellt, teilte Apple gegenüber Techcrunch mit. Schon gegen Mitte der Woche wurde der Lautsprecher in den USA knapp, nun folgt das offizielle Aus. Apple hat dies selbst mitgeteilt, nennt jedoch keine Gründe.

Vermutlich sind die Verkäufe seit dem Erscheinen des HomePod Minis, der nur rund 100 Euro kostet, massiv eingebrochen. Vermutlich sehen viele Anwender auch nicht die Vorteile des größeren Modells, obwohl es sie gibt. So lässt sich der HomePod an Fernseher per Bluetooth anschließen, beim Mini ist das nicht möglich. Zudem ist der Klang beim großen HomePod deutlich besser, auch wenn die Minis erstaunlich guten Ton erzeugen.

Restbestände noch erhältlich

Wer zum Beispiel nur einen HomePod besitzt und vielleicht noch ein Stereo-Paar zusammenstellen will, der sollte sich beeilen. Wir haben im (Online-)Handel noch diverse Angebote entdeckt, doch das dürfte sich schnell ändern.

Wie geht es mit den HomePods weiter?

Wir erwarten, dass Apple bald einige Software-Updates für die Minis veröffentlicht, damit diese einige Features des HomePods übernehmen können - hoffentlich auch die Möglichkeit, sie als Lautsprecher für den Fernseher einsetzen zu können.

Das schreibt Apple zum Ende des HomePod

"Der HomePod mini ist seit seinem Debüt im letzten Herbst ein Hit, denn er bietet den Kunden erstaunlichen Klang, einen intelligenten Assistenten und eine Smart-Home-Steuerung - und das alles für nur 99 US-Dollar. Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf den HomePod mini. Wir stellen den originalen HomePod ein, er wird weiterhin über den Apple Online Store, die Apple Retail Stores und die autorisierten Apple Händler erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Apple wird HomePod Kunden mit Software-Updates sowie Service und Support über Apple Care versorgen."

Letzte Woche kam schon das Aus für den iMac Pro, den Profi-iMac von Apple im schwarzen Gehäuse.

Hast du einen HomePod und kaufst nun noch Restbestände? Welches Feature ist beim HomePod besser als beim HomePod mini? Schreibt uns mal!

