07.01.2019 - 18:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.01.2019 - 18:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Noch vor dem offiziellen Auftakt zur CES 2019 in Las Vegas kündigte Samsung eine große Überraschung an: iTunes und AirPlay 2 kommen auf die Smart TVs der Südkoreaner. Nur kurze Zeit später folgte die Bestätigung seitens Apple, dass AirPlay 2 sowie Siri auch auf Fernsehern anderer Herstellern verfügbar sein wird. Mit der Integration der Funktionen in die Drittanbieter-Produkte stellt sich die Frage nach der Zukunft des Apple TV.

Apple TV verliert exklusive Funktionen

Bereits seit 2010 ist AirPlay verfügbar. Seither lizensiert Apple die Technologie auch an Drittanbieter, um diese in Lautsprecher und HiFi-Anlagen zu integrieren. Allerdings beschränkte sich dies nur auf die Tonwiedergabe, während Videos, Bilder und mehr nur auf ein Apple TV übertragen werden konnten. Auch mit AirPlay 2 änderte sich dies zunächst nicht. Bei iTunes verhält es sich ähnlich, wobei Windows-PCs ebenfalls eine Applikation erhielten, während Android-Hersteller und Anbieter von Set-Top-Boxen leerausgingen.

Dadurch ist das Apple TV (4. Generation und neuer) die einzige TV-Box, die Netflix, Amazon Prime Video und iTunes vereint sowie AirPlay 2 für Videoinhalte unterstützt. Für viele Nutzer schaffte dies einen Kaufgrund. Nun kündigte Apple an, dass man diese bisher exklusiven Funktionen des Apple TV aus der Hand gibt. Smarte Fernsehgeräte von verschiedenen Drittanbieter sollen per Update AirPlay 2, HomeKit- und Siri-Unterstützung erhalten, während noch unklar ist, ob iTunes nur für Samsung-TVs erscheinen wird oder ob auch andere Hersteller wie LG eine entsprechende App erhalten werden.

Wieviel Sinn macht ein Apple TV, wenn iTunes & AirPlay nicht mehr exklusiv sind?

Diese Frage dürfte einige Nutzer aktuell beschäftigen. Lohnt dann noch die Neuanschaffung der teuren Set-Top-Box? Es ist wohl an jedem Nutzer selbst zu entscheiden, ob sich ein Apple TV lohnt. Zwar gibt Apple einige große Funktionen an Dritte weiter, aber dennoch besitzt die kleine schwarze Box noch eine Menge Potential. Der erhöhte Speicherplatz und der integrierte App Store sorgen für allerlei Möglichkeiten, da Drittanbieter Apps vergleichsweise schnell von iOS für tvOS portieren können. Daneben bietet Siri eine systemweite Suche nach Inhalten verschiedener Plattformen an, die auf den meisten Smart TVs derzeit nicht gegeben ist. Auch die Integration von Siri selbst ist noch völlig unklar. Aktuell scheint es so, als würden Siri-Befehle nur über das iPhone funktionieren, während beim Apple TV die Siri Remote verwendet werden kann und sogar eine eigene grafische Oberfläche für Siri-Anfrage bietet.

Apples Überraschung wirft viele Fragen auf, die hoffentlich bis zum Start in diesem Frühjahr noch beantwortet werden:

Lassen sich Sendungen und Filme über den HomePod starten?

Kann Siri den TV ein- und ausschalten?

Wird Siri auf den Smart TVs Suchergebnisse und Anfragen grafisch anzeigen können?

Kann Siri auch über die mitgelieferte Fernbedienungen der Hersteller verwendet werden, wenn diese über ein Mikrofon verfügen?

Lassen sich die Fernseher später auch in Automationen der Home-App einbinden?

Welche Hersteller werden die neuen Funktionen unterstützen? (Neben Samsung, LG und Vizio)

Wird es Updates für ältere Geräte (ab 2018) geben? Nur Samsung bestätigte dies bisher.

Und viele mehr ...

Anzeige