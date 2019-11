Hat Apple Angst vor schlechten Bewertungen? Reviews im Apple Online Store entfernt

News

In den vergangenen Wochen füllte Apple den eigenen Store mit zahlreichen neuen Produkten wie den neuen iPhone-11-Modellen, der neuen Apple Watch Series 5, einem neuen 16" MacBook Pro, den AirPods Pro sowie diversem Zubehör. Wie in anderen Stores bot Apple auch ein Bewertungssystem für Nutzer an, damit potentielle Käufer Meinungen und Eindrücke von anderen lesen konnten. Dies gehört nun der Vergangenheit an.