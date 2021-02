Kostenübernahme für Notebooks und Tablets durch das Jobcenter

Diese Weisung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegenüber den Jobcentern eröffnet diesen die Möglichkeit, einen Mehrbedarf im SGB II für digitale Endgeräte anzuerkennen, die für Distanzunterricht notwendig sind. Diese Kostenübernahme gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021.

Das Bundesministerium schreibt: „Schülerinnen und Schüler, deren Familien auf die Grundsicherung angewiesen sind, dürfen in der Corona-Pandemie nicht abgehängt werden. Dafür wurde im vergangenen Sommer der DigitalPakt Schule um 500 Millionen Euro aufgestockt. Er unterstützt die Länder dabei, Schulen mit entsprechenden Geräten für bedürftige Kinder auszustatten.

Doch auch dort, wo dies noch nicht flächendeckend umgesetzt ist, müssen Bildungschancen gewahrt bleiben. Die Weisung für die Kostenübernahme von digitalen Endgeräten ist eine pragmatische Lösung, um den Kindern den Fernunterricht schnell und einfach zu ermöglichen.“

Anspruch haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler in der allgemeinbildenden Schulen, deren Eltern Hartz-IV beziehen, sondern auch solche, die in einer berufsbildenden Schule oder Azubis sind. Das gilt bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Weitere Voraussetzungen: Es muss ein Pandemie-bedingter Fernunterricht stattfinden und die Schule darf die Geräte nicht selbst zur Verfügung stellen. Details regelt eine Weisung des BMAS, die als PDF vorliegt.

Frage an unsere Leser: Reicht dieser Betrag aus? Was kann man sinnvollerweise dafür kaufen? Es muss ja nicht immer ein Neugerät sein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr empfehlen würdet, das wird sicherlich dem einen oder anderen Elternteil hier helfen.