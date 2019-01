(Bild: Skullcandy)

Skullcandy Venue

Bluetooth-Kopfhörer: „Noise Cancelling for the rest of us“, verspricht Skullcandy mit seinem neuen Venue-Over-Ear. Löst man das Versprechen ein?

Zweimal hinschauen lohnt sich: Der Venue sieht auf den ersten Blick aus wie der Hesh 3. Ein Blick auf die Bedienungspotis offenbart jedoch seine identitätsstiftende Funktion: Der Venue verfügt über eine aktive Geräuschunterdrückung – und die arbeitet äußerst effektiv: Einmal eingeschaltet, filtert sie besonders dumpfe Geräusche, wie etwa das Rattern der U- und S-Bahn, nahezu vollständig aus. Besonders praktisch: Wer zum Beispiel an der Supermarktkasse kurzzeitig Außengeräusche wahrnehmen muss, kann diese mit demselben Button einspielen.

Klanglich liefert die Skullcandy-Neuheit den angenehm vollständigen Sound, der die Marke seit dem Hesh 3 auszeichnet: Die Bässe sind präzise, wummern aber nicht. Die Mitten und Höhen lösen hoch auf, ohne je zu klirren. Kurzum: Der Venue klingt im besten Sinne des Wortes rund und neutral. Einzig die starken Windgeräusche stören schnell – besonders bei der ansonsten geräuschberuhigten ANC-Wohlfühlatmosphäre.

Eine Wucht ist indes der Akku: Der liefert nach nur zehn Minuten des Aufladens bereits mehrere Stunden Musik – und hält randvoll gar bis zu 24 Stunden. tr

Wertung

Hersteller: Skullcandy

Preis: 180 Euro

Web: skullcandy.de

Pro: Kopfhörer-Suchfunktion, Siri-Unterstützung, Klang

Contra: starke Windgeräusche, auf Dauer etwas zu fester Sitz

Note: 1,6

Fazit: Das wohl effektivste Noise-Cancelling in dieser Preisklasse.