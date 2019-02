Immer wieder bekommen wir Hardware in die Redaktion geschickt und treffen dann eine Auswahl, welche Produkte wir ausführlich testen. Damit aber nicht alles hinten runter fällt, schauen wir uns viele Produkte trotzdem ausführlicher an. Am Ende formulieren wir dann zwar kein komplettes Review, aber einen Kurztest. Wir präsentieren Ihnen nun Kurztests zum Blackberry Key 2, dem Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock, dem Atmotube Plus, der Tizi Tankstation dem Motiv MV51 Mikrofon, dem Sonnet Echo 11, der Sonoro Prestige, der SecondBack und dem Boost Charge Zusatzakku. Außerdem haben wir den Rucksack Everki Venue, die Kopfhörer MW07 von Master & Dynamic und das SecretCase von Artwizz unter die Lupe genommen.