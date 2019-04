(Bild: Sony)

Sony WH-1000XM3

Over-Ear-Kopfhörer: Mit dem Sony WH-1000XM3 wurde einer der besten Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung generalüberholt. Die Neuauflage des Sony WH-1000 überzeugt einmal mehr in Sachen Klang und Geräuschunterdrückung. Letztere ist qualitativ auf dem gleichen hohen Niveau wie bei den Mitbewerbern Bose und Sennheiser und liegt gefühlt sogar noch ein kleines Stück darüber. Flug- und Zugreisen werden dank des Herausfilterns von Außengeräuschen abermals deutlich angenehmer. Der Klang der auf kleinen als auch großen Köpfen komfortabel sitzenden Over-Ears ist klar und überzeugt sowohl mit seidigen Höhen als auch definierten Bässen – so das Ausgangsmaterial diese denn auch bietet, denn Schönfärberei im Überfluss betreiben die Sonys nicht. Ebenso zeitgemäß wie der wohldefinierte Klang ist auch die Ausstattung mit einer USB-C-Buchse, mit der der WH-1000XM3 geladen wird. Mit einer Akkuladung kommt man 30 Stunden aus. Den kabellosen Anschluss realisiert Sony wie gehabt per Bluetooth. Eine App mit diversen Extras tröstet verwöhnte Apple-Anwender aber nur bedingt über die Vorteile eines Kopfhörers mit W1-Chip hinweg. Die Touchbedienung ist Geschmacksache, generell aber fühlen sich bei Reisekopfhörern Tasten intuitiver als Gesten an. sm

Produkthinweis Sony WH-1000XM3 Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer (30h Akku, Touch Sensor, Headphones Connect App, Schnellladefunktion, Amazon Alexa) schwarz Preis: 308,56 €

Wertung