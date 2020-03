Digitaler Handspiegel für Videokonferenzen

Hand Mirror ist eine kleine macOS-App, die sich in der Systemleiste verbirgt und nur einer Funktion bietet. Mit einem Klick zeigt sie das Kamerabild. Das mag sich erst einmal seltsam anhören, doch wer in diesen Tagen bei Videokonferenzen dabei ist, sieht ziemlich viele Menschen, die vergessen haben, hinter sich aufzuräumen, Türen zu schließen oder gar sich zu frisieren und vollständig anzuziehen. Genau das will Hand Mirror sozusagen mit einem letzten Kontrollblick vor dem Start der Videokonferenz verhindern.

Anderen Nutzern erspart Hand Mirror die ständige Kontrolle des eigenen Erscheinungsbildes vor einem realen Spiegel, was auch ziemlich nervtötend sein kann, vor allem wenn mehrere Videokonferenzen direkt hintereinander abgehalten werden müssen.

Als Anmeldeobjekt festlegen

Natürlich lässt sich unter macOS auch die App Photo Booth öffnen, um das Live-Kamerabild zu sehen, doch das dauert länger als der Aufruf von Hand Mirror. Damit Hand Mirror immer nach Systemstart zur Verfügung steht, muss man selbst Hand anlegen und in den Systemeinstellungen bei Benutzer & Gruppen / Anmeldeobjekte das Tool manuell hinzufügen, weil ihm eine solche Option fehlt.

Hand Mirror ist kostenfrei und funktioniert auch mit externen Kameras und nicht nur mit der eingebauten Webcam der MacBooks. Leider gibt es eine derartige App nicht für mobile Geräte wie das iPad oder das iPhone – mit denen aktuell ja aber auch viele Videokonferenzen durchgeführt werden. Da hilft vielleicht wirklich ein realer Handspiegel oder die Selfie-Funktion der Foto-App, um allzu große Peinlichkeiten zu vermeiden.

