Apple hebt plötzlich #Hamsterkauf-Bremse für iPhone, iPad und MacBooks auf: Was steckt dahinter?

Apple hat letzte Woche eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen, um Hamsterkäufen während der Coronavirus-Pandemie zuvorzukommen. So konnten Kunden nicht mehr unbegrenzt Geräte eines Typs gleichzeitig bestellen. Apples Ladengeschäfte sind bis auf die Stores in China bis auf weiteres weltweit geschlossen. Der Onlineversand von Apple funktioniert aber nach wie vor, auch wenn es teilweise etwas länger dauern kann, bis die Pakete den Besteller erreichen.

Kurz nach der Mengenbeschränkung wurde diese jetzt wieder aufgehoben. Übers Wochenende galt: Ein Kunde durfte jeweils zwei iPhones und iPads kaufen, bei den Macs wurde eine Beschränkung auf maximal fünf Stück pro Person eingeführt. Mehr ließ sich im Dropdown-Menü des Warenkorbs nicht mehr auswählen – auch in Deutschland nicht. Nun gilt eine Beschränkung auf sechs iPhones. Beim iPad hingegen konnte Mac Life auch 99 Stück in den Warenkorb legen, ohne ermahnt zu werden. Auch vom neuen MacBook Air ließ sich diese Menge theoretisch bestellen.

Wieso hat Apple die Hamsterkauf-Bremse jetzt deaktiviert

Die meisten Apple-Geräte werden in China gefertigt, auch ein Großteil der Zulieferer stammt aus der Volksrepublik. Während in China die strengen Ausgangssperren zur Verringerung der Ansteckungsrate durchgesetzt wurden, kamen auch die Arbeiter nicht mehr in die Fabriken, die teilweise sogar geschlossen wurden. So entstand ein Produktionsrückstau. Der könnte direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Geräte im Ausland zur Folge haben. Doch es gibt wohlmöglich auch einen gegenläufigen Effekt: Aus Sorge vor der wirtschaftlichen Entwicklung könnten viele Interessenten ihre Kaufwünsche erst einmal hinten anstellen und Unternehmen Investitionen verschieben. Dieses Verhalten könnte bei Apple für volle Lager sorgen und deshalb könnten die Verkaufslimits aufgehoben worden sein.

Was denken Sie, was Apple dazu bewogen hat, die Beschränkungen wieder aufzuheben? Schreiben Sie uns über die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht oder auf Facebook. Wir sind gespannt auf ihre Einschätzung der Lage.

