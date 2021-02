Günstiger Ikea Shortcut Button erhält HomeKit-Unterstützung

Für schlappe 6 Euro ist der Ikea Shortcut Button ein absoluter Knaller für dein Zuhause. Er lässt sich individuell bekleben und seine Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielseitig, aber eine wichtige Funktion fehlte ihm bislang: HomeKit. Zwar lässt er sich schon in Ikeas Trådfri-System einbinden und mit anderen Produkten der Reihe vernetzen, aber die Unterstützung für Apples Smarthome-Standard fehlt. Dies soll sich laut der niederländischen Website iCulture bald ändern.

Shortcut Button als Geheimwaffe im Smarthome

Wie die Seite auf Ikeas offizieller Website entdeckte, könnte in Kürze die Veröffentlichung von Version 1.16.0 der „Ikea Home smart“-App erfolgen. Aus der Updatebeschreibung geht hervor, dass das schwedische Möbelhaus sowohl für den Trâdfri Motion Sensor als auch den frisch erschienenen Shortcut Button die HomeKit-Unterstützung vorsieht. Diese verlangt neben dem Update der App und der Firmware auch eine Trådfri Bridge.

Es bleibt zudem spannend, wie man die neuen Geräte in HomeKit einbinden kann. Kann man ihn lediglich als Steuergeräte für Ikea-Geräte nutzen oder lässt er sich auch in Automationen verwenden? Anders als Siri oder mit der Home-App lässt dir der Button mehr Ruhe und vermindert unnötige Störung. Beispielsweise wäre er am Morgen durchaus praktisch, um mit einem Knopfdruck die Jalousie zu öffnen und die Kaffeemaschine einzuschalten. Was genau funktioniert und wann das Update erscheint, bleibt nach aktuellem Stand abzuwarten. Allerdings könnte es schon in den kommenden Tagen soweit sein.

Verwendest du Ikeas Trådfri-System mit HomeKit oder mit der eigenen App? Kannst du einige Erfahrungswerte vermitteln, wie du das System in dein Zuhause eingebunden hast? Dann schreibe gerne einen Kommentar in die Felder unterhalb dieses Artikels, wir und die anderen Leser sind sehr gespannt.