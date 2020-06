Grünes Display - Farbstiche beim iPhone 11 und 11 Pro aufgetaucht

Besitzer des iPhone 11 und iPhone 11 Pro haben auf Reddit und anderen Plattformen darauf hingewiesen, dass ihre Geräte auf einmal grüne Display-Fehler aufweisen. Darüber berichtet Macrumors. Wie man sie beheben kann, ist noch nicht klar. Eventuell handelt es sich um einen Softwarefehler und nicht um ein Hardwareproblem.

Der auffällige Grünstich scheint zufällig aufzutreten und offenbar taucht er nach dem Entsperren des Smartphones auf. Auch nach dem Aktivieren des Darkmodes scheint das Problem gelegentlich aufzutreten, wie es in den einschlägigen Foren auf Reddit heißt. In Screenshots ist der Grünstich jedoch nicht zu beobachten, was einige Nutzer doch zu der Schlußfolgerung bringt, dass es sich um ein Hardwareproblem handeln könnte.

Kommt der Grünstich durch iOS 13.5?

Wie weitläufig das Problem tatsächlich ist, lässt sich nicht eindeutig sagen. Mac Life sind noch keine solchen Displayfehler untergekommen. Einige Nutzer behaupten, dass sie das Phänomen erst seit iOS 13.5 entdeckt haben. Das lässt hoffen: Apple könnte dem Farbstich mit einem Update begegnen. Apple testet derzeit eine Beta von iOS 13.5.5. Leider gibt es in den Foren noch keine Hinweise darauf, dass damit die Grünstiche behoben werden.

Wir suchen Betroffene

Bist du von dem grünlichen Display mit deinem iPhone 11 oder 11 Pro betroffen? Berichte uns hier in den Kommentaren unterhalb des Artikels!