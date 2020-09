Im kommenden Betriebssystem für das iPad versteckt Apple auf den ersten Blick wenige neue Funktionen, dreht aber an vielen kleinen Stellschrauben, die die tägliche Arbeiten mit dem Tablet einfacher machen sollen und die vor allem dem im Vergleich zum iPhone größeren Display Tribut zollen. Außerdem setzt Apple viele Menüs auf eine Radikaldiät und macht den Apple Pencil zum fast vollwertigen Eingabegerät.

Seit der ersten Betaversion des Betriebssystems konnten wir iPadOS 14 auf Herz und Nieren testen und bereits in unseren Arbeitsalltag integrieren. Neben den neuen Funktionen, welche wir auf den folgen Seiten vorstellen, fiel besonders die große Stabilität in den Betaveröffentlichungen auf. Häufig sind Vorabversionen noch voller kleiner Fehler, führen zu Abstürzen oder saugen kräftig am Akku. Doch iPadOS 14 war von Beginn an sehr stabil und zeigte wenige Fehler.

Wir hoffen, dass Apple diesen guten Eindruck auch mit ...