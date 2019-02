18.02.2019 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.02.2019 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der sehr zuverlässige Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat in einer Notiz an Investoren einige große Vorhersagen für Apples Produktportfolio in 2019 getroffen und deckt dabei fast die gesamte Produktpalette ab. Der stets gut informierte Kuo gibt darin neue Informationen zum iPad, MacBook Pro, iPhone, Mac Pro, AirPods und zur Apple Watch preis, wobei einige der Details viele Nutzer doch überraschen dürften.

iPhone 11 mit zahlreichen Neuerungen

Den Anfang macht natürlich Apples Spitzenprodukt das iPhone. Während über den Namen noch diskutiert wird, soll es auch in diesem Jahr wieder drei Modelle mit den bekannten Displaygrößen geben. Ebenfalls gleich soll auch der Anschluss sein, sodass Apple 2019 doch noch nicht auf USB-C setzen wird. Daneben werden jedoch einige Neuerung erwartet. So soll sich das Unternehmen beispielsweise am Google Pixel 3 orientieren und ebenfalls auf eine veränderte Glasrückseite setzen, die den Halt erhöht.

Im Inneren soll es jedoch deutlich mehr zu entdecken geben. Neben verbesserten Sensoren und Antennen für die Positionsbestimmung in Räumen könnte auch die Batterie wachsen und somit eine längere Akkulaufzeit bieten. Gleichzeitig soll die drahtlose Ladefunktion ausgebaut werden und beispielsweise das Laden anderer Geräte ermöglichen. Dadurch könnte das iPhone beispielsweise die Apple Watch oder AirPods in Verbindung mit drahtlosen Ladecase auch unterwegs mit frischer Energie versorgen. Offen lässt Kuo (via 9to5Mac) hingegen, ob alle oder nur ein Modell die Triple-Kamera erhalten wird.

Kleine Überraschung für iPad-Nutzer

Im Gegensatz zum iPhone wird das iPad eher ein kleines Upgrade erhalten. Die beiden Pro-Modelle werden später in diesem Jahr mit neuen Prozessoren ausgestattet. Das normale iPad soll hingegen leicht anwachsen – zumindest in Bezug auf das Display. Laut Kuo wird Apple den Rand etwas verkleinern und somit das Display von 9,7 Zoll auf 10,2 Zoll vergrößern.

Der Mac: Größer, Schneller, Weiter

Es klingt zwar ungewöhnlich, aber Kuo hatte gerade bei solchen Aussagen stets Recht behalten: Es wird ein neues MacBook Pro mit einem 16-Zoll-Display geben, wobei dieses auch 16,5-Zoll betragen könnte. Das 13,3-Zoll-Modell soll hingegen mit dem nächsten Upgrade auch eine 32-GB-RAM-Option erhalten, die bisher nur dem 15-Zoll-Modell vorbehalten war.

Neben den mobilen Mac-Modellen soll es nach knapp sechs Jahren 2019 endlich einen neuen Mac Pro geben, der im Gegensatz zur aktuellen Modellvariante wieder deutlich modularer aufgebaut sein soll, sodass Komponenten mit wenigen Handgriffen getauscht werden können. Passend dazu soll es wieder einen Apple-Monitor geben, der bei einer Größe von 31,6-Zoll mit bis zu 6K auflösen soll.

Neuer iPod touch, AirPods 2 und AirPower

Auch in Sachen Zubehör soll Apple dieser Jahr viel Neues bieten. Dazu möchte man den iPod touch einer Frischzellenkur unterziehen und ihn mit einem neuen Prozessor ausstatten. Einen Veröffentlichungszeitraum konnte Kuo hingegen nicht angeben, aber dafür für die AirPods 2 und AirPower. Beide Geräte sollen noch im ersten Halbjahr erscheinen. Die neuen AirPods sollen über eine verbesserte Bluetooth-Verbindung verfügen und auch das längst versprochene drahtlose Laden einführen.

Apple Watch: Keramikgehäuse und EKG

Kuo fügt seinem Bericht auch eine Information zur Apple Watch an. Diese soll wieder eine Option mit Keramikgehäuse erhalten, nachdem Apple sie für die Series 4 entfernte. Daneben soll das Unternehmen daran arbeiten, dass das Elektrokardiogramm der Series 4 in noch mehr Ländern freigegeben wird. Länder und Startzeiträume nannte er leider nicht.

