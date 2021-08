Google macht sich in Werbespot über Apples Designvideos von Jony Ive lustig

Konkret geht es um einen satirischen Seitenstich in Richtung Apples Ex-Chefdesigner Jony Ive. Du wirst dich sicherlich gut an die Videos erinnern, in denen Ive zu jedem neuen Apple-Produkt in nahezu heroischer Weise in die Kamera blickte und alle wahnsinnig tollen Durchbrüche in Material-Beschaffenheit, Design und Leistung herunterbetete. Selbst die Videos hatten eine ganz eigene Gestaltungssprache und sind echte Werbe-Ikonen geworden.

Audio-Funktion auch ohne Bluetooth

Google kann das aber auch. Zumindest in einem Werbespot für das neue Google Pixel 5a. Das Smartphone wird zwar nicht nach Deutschland kommen, dafür kannst du dich jetzt über den Werbespot amüsieren. Es geht in dem Spot um eine „großartige Technologie“, die Ton-Übertragung ganz ohne Bluetooth ermöglicht. Dazu gibt es Kopfhörer, die ganz ohne Akku auskommen.

„Dieses perfekt symmetrische technische Wunderwerk als ‚Kopfhörerbuchse‘ zu bezeichnen, mag sich wie eine Untertreibung anfühlen… aber technisch gesehen heißt sie ja so, also… na gut. Seht her! Die Kopfhörerbuchse am Google Pixel 5a mit 5G.“ Diese Google Innovation ist natürlich gar keine – den schon bei Google Pixel 6 verzichtet der Konzern auch auf den alten AUX-Anschluss.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der Werbespot mit dem Titel „The Circle Comes Full Circle" (Der Kreis schließt sich) preist die scheinbare Symmetrie und Perfektion der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse am neu veröffentlichten Pixel 5a mit 5G an. Der Werbespot ist eine offensichtliche Satire auf die Designvideos von Jony Ive von Apple. Selbst die Sprecherstimme könnte man mit der Stimme von Ive verwechseln.





Produkthinweis Neu Apple AirPods Max - Space Grau 465,99 €