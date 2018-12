Google mit mittlerweile Volljährig und hat seither einige „Fehler“ begangen. In der mehr als 20 jährigen Unternehmensgeschichte hat man eine Vielzahl an Projekten neben der Suchmaschine in Angriff genommen. Nicht selten endeten diese mit einer Einstellung des Betriebs. Jüngstes und prominentestes Opfer dürfte dabei Googles Social-Media-Plattform Google+ sein, welches in Kürze in den Ruhestand geschickt wird.