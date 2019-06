12.06.2019 - 12:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.06.2019 - 12:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Viele Banken können sich nicht vorstellen mit Apple zusammenzuarbeiten, um die Apple Card auf den Markt zu bringen. Den Aussagen zufolge soll es vor allem am möglichen Profit für die Bank scheitern. Goldman Sachs zeigt sich hier jedoch sehr optimistisch und auch der CEO David Solomon ist zuversichtlich, da er die neue Karte bereits fleißig testen kann. Dies bestätigte er in einem aktuellen Interview.

Bereits mit der Beta zu iOS 12.4 stellte Apple die Weichen für die Apple Card. Mit der Vorabsoftware sollen Tester die Möglichkeit bekommen, dass die Karte zum Wallet hinzugefügt und genutzt werden kann. Dies scheint laut Goldman-Sachs-CEO David Solomon der Fall zu sein. Er sowie weitere Goldman- und Apple-Mitarbeiter sollen die Karte bereits seit einigen Wochen testen, bevor sie offiziell in diesem Sommer in den USA veröffentlicht wird.

Lesetipp iOS 13 führte neue Bedienungshilfen für Farbenblinde ein Bereits seit mehreren Jahren ist Apple hoch motiviert, um Hard- und Software für alle Menschen gleichermaßen bedienbar zu machen. Hierzu führte... mehr

Einfache Bedienung überzeugt frühe Tester

In einem Interview mit Carl Quintanilla auf der Code Conference (via CNBC) sprach Solomon über die Zusammenarbeit mit Apple und natürlich über das gemeinsame Projekt. Ihm zufolge befindet sich die Apple Card aktuell in der Testphase und auch er zeigt sich begeistert von der Art, wie sie funktioniert. Besonders die Einfachheit sowie der reibungslose Ablauf bei der Bezahlung von Rechnungen beeindruckt den CEO. Hinzukommt , dass die direkt Verbindung zum iPhone auch einen stetigen Kostenüberblick erlaubt, sodass man stets einsehen kann, wie viel man ausgegeben hat. Auch von seinen Mitarbeitern hat er viel positives Feedback erhalten und erwartet, dass das Interesse der Apple-Nutzer sehr hoch sein wird, wenn die Karte in diesem Sommer in den USA erscheint.

Unklar ist aktuell, ob die Karte später auch in weitere Länder kommen wird. Aktuell ist die Apple Card ausschließlich für die USA angekündigt.

Anzeige