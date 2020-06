Gmail iOS-App: Dark Mode endlich verfügbar, so gehts

Nach dem Apple bereits mit iOS 11 den dunklen Modus für das iPhone eingeführt hat, steht der Dark Mode noch immer nicht für alle Apps zur Verfügung. Nun hat Google bekannt gegeben, dass sie den Dark Mode in der Gmail-iOS-App ab sofort für alle Nutzer freigegeben haben. Wer die Gmail-App verwenden, hat das vielleicht auch schon mit Freude festgestellt, den in der Standardeinstellung passt sich das Theme der Gmail-App einfach an die Einstellung von iPhone oder iPad an.

Das heißt, dass wenn ihr euer iPhone mit dem hellen Modus nutzt, Gmail die helle Anzeige übernimmt und wenn ihr den dunklen Modus verwendet, wird auch Gmail automatisch im Dark Mode angezeigt.



Man hat aber zusätzlich über die Einstellungen die Möglichkeit, selbst zwischen Hell/Dunkel/Systemstandardeinstellung auszuwählen. Damit bleibt es eine individuelle Einstellung, ganz nach Nutzervorlieben.

So findet ihr den Dark Mode bei Gmail

Gmail-App öffnen

Links oben das Hamburger-Menü klicken und auf Einstellungen (ganz unten) gehen

Design anklicken

Auswahl zwischen Hell/Dunkel/Systemstandardeinstellung mit Häkchen aktivieren

Falls ihr in den Einstellungen den Unterpunkt „Design“ nicht gleich seht, überprüft ob eine Aktualisierung der Gmail-App zur Verfügung steht. Die Umschalt-Funktion ist ab Version 6.0.200519 verfügbar. Manchmal hilft auch das Beenden der App und der Neustart, damit die neue Option auch angezeigt wird. Da Google das Feature den Nutzern nur nach und nach freigegeben hat, kann es sein, dass nur der Neustart hilft.

So lässt sich vorwählen, wie man Gmail anzeigen lassen möchte. Viele Nutzer bevorzugen den hellen Modus für eine einfachere Lesbarkeit auf dem iPhone. Probiert es einfach einmal aus. Welche Anzeige-Option findet ihr besser?

