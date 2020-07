So gierig ist Apple: Geheime Dokumente zeigen, wie man bei App-Abos abkassieren wollte

Was jetzt alles ans Licht kommt…

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat Apple-Chef Tim Cook sich in dieser Woche mit weiteren Tech-CEOs vor dem US-Kongress in einer Anhörung zu Verantworten gehabt. Es ging dabei um das Thema Online-Plattformen und deren Marktmacht, also um (App) Stores und Dienste - und um die App-Abos.