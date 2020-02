Foxconn darf Apple-Produktion wegen Corona-Gefahr nicht wieder aufnehmen

Der Corona-Virus hat Apple fest im Griff. Nun wurde die geplante Wiederaufnahme der Apple-Produktion in den chinesischen Foxconn-Fabriken am 10. Februar 2020 von den chinesischen Gesundheitsbehörden untersagt, heißt es bei der Wirtschaftszeitung Nikkei (Paywall).

Die Arbeiter wären einem zu hohen Risiko ausgesetzt, sich am Corona-Virus anzustecken und die Infektionen dann in ihre Familienkreise weiterzutragen, heißt es. Das größte Problem seien zentrale Klimaanlagen in den Kantinen und den Schlafsälen. In China ist es nicht unüblich, dass Arbeiter in den Firmen schlafen, weil ihre Wohnorte zu weit entfernt liegen. Betroffen sei unter anderem die Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, in der iPhones gebaut werden, heißt es in dem Bericht.

Zudem bleibt die Fabrik von Innolux, die ebenfalls zu Foxconn gehört, ebenfalls geschlossen. Dort werden Displays produziert. Auch der iPad-Zulieferer Compal wird nicht vor dem 17. Februar 2020 die Werkstore wieder öffnen, heißt es bei Nikkei.

Die Apple Stores selbst sollen nach einem Bericht von Bloomberg nun bis zum 15. Februar 2020 geschlossen bleiben. China ist das der wichtigste Absatzmarkt für Apple sondern auch das wichtigste Produktionsland.

Die von der Regierung extra verlängerten Ferien zum chinesischen Neujahrsfest enden nun und Millionen von Arbeitnehmern wollen zurück an ihre Arbeitsplätze, Millionen von Kindern in Kindergärten und Schulen. In einigen Provinzen werden die Schulen aber weiterhin geschlossen bleiben.

Die chinesischen Behörden meldeten bis zum 9. Februar 2020 schon rund 40.000 Infizierte und 813 Tote. Damit sind es offiziell mehr Tote als bei der Sars-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003.



