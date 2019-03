16.03.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



16.03.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Lewis Hilsenteger von Unbox Therapy)

Könnt ihr verhindern, dass ein Unbekannter ein Video von euch aufnimmt? Wohl kaum. Damit lässt sich dann die Gesichtserkennung des Galaxy S10 problemlos täuschen.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die biometrischen Sicherheitsfunktionen früherer Samsung-Galaxis mit einem Foto austricksen ließen, weil diese nur 3D-Informationen erfassten. Doch auch die neue Galaxy S10-Serie kann ganz einfach freigeschaltet werden.

Wie Lewis Hilsenteger von Unbox Therapy bemerkte, war er in der Lage, sein Galaxy S10 freizuschalten, indem er einfach ein Video von sich selbst, abgespielt auf einem anderen Gerät, ans Telefon hielt.

Das neue Galaxy S10 von Samsung verfügt über einen Fingerabdruckscanner und jene Gesichtserkennung. Wenn man dieses Ergebnis sieht, sollten Nutzer künftig nur noch den Fingerscanner nutzen.

Dave Mark von The Loop merkte an, dass dies ein großes Problem sein könnte, wenn jemand ein Video vom Gesicht eines Opfers macht und sein Smartphone stiehlt, um es in nur wenigen Sekunden entsperren zu können.

Während Face ID von Apple die Tiefe misst, um zu unterscheiden, ob es sich um ein Foto oder ein echtes Gesicht handelt, hat sich Samsung gegen die Ausstattung seiner Telefone mit einer so hochentwickelten Infrarot-basierten Technik entschieden.

Seid ihr am Samsung Galaxy S10 interessiert? Hält euch diese Erkenntnis vom Kauf ab? Schreibt es einfach in die Kommentare, wir sind sehr an eurer Meinung interessiert.

Anzeige