Wasteland 3 kommt auch für den Mac (Bild: Screenshot)

Gamescom 2019: Neue Spiele für Mac, iPhone und iPad. Als Mac-Gamer schauen Sie dieser Tage vermutlich ein bisschen mit Wehmut auf die Spielemesse in Köln. Denn Konsolen- und PC-Spieler bekommen dort viele Neuigkeiten vorgestellt. Wir wollen ein paar Sorgenfalten vertreiben, indem wir Ihnen einen Überblick über Neuvorstellungen wie Humankind, Borderlands 3 oder Kerbal Space Program 2, sowie Beyond a Steel Sky geben, die für Mac oder iPhone, iPad und/oder Apple TV erscheinen. Auch lohnt ein weiterer Blick auf das Cloud-Gaming, das im Herbst startet.

Wasteland 3

Niemand geringerer als Brian Fargo, der auch am Original, Wasteland, mitgearbeitet hat, verantwortet nun bei inXile entertainment Teil 3 des rundenbasierten, post-apokalyptischen Strategiespiels. Deep Silver zeigt in Köln das Spiel, das im Frühling 2020 für Konsolen und Computer (Windows, Linux und macOS) veröffentlicht werden soll. Passend zur Spielemesse gibt es einen neuen Trailer.

Landwirtschafts-Simulator 2019 Platinum und E-Sport

Auf der Gamescom stellt Giants Software die Platinum Edition seines Landwirtschafts-Simulators 2019 vor. Diese enthält auch 35 neue Fahrzeuge des Herstellers Claas. Wenn Sie vor Ort in Köln sind, können Sie sich diese am Stand ansehen und auch der „Landwirtschafts-Simulator-League“ beiwohnen. Es handelt sich bereits um das zweite E-Sport-Turnier zum Spiel. Die Platinum-Version und/oder das Add-on erscheinen im Oktober. Die „digitalen“ Versionen sind mit macOS kompatibel.

Star Renegades

Für iOS und vermutlich auch tvOS erscheint von Raw Fury Games ein Action-Rollenspiel mit taktischen und JRPG-Elementen. Anlässlich der Gamescom zeigt der Entwickler ein wenig mehr aus dem Spiel. Die Veröffentlichung ist für Frühling 2020 geplant.

Humankind

Als Fan von Strategiespielen können Sie sich als Mac-Gamer auf Humankind von Sega freuen. Bei dem rundenbasierten Strategiespiel können Sie nichts weniger als die Geschichte der Menschheit neu schreiben. Auch dieses Spiel kommt erst 2020. Sie können in Köln in Halle 9.1 am Stand C-015 bis C-020 aber schon mal einen Blick drauf werfen. Lassen Sie sich vom Video nicht verwirren. In der zweiten Hälfte sehen Sie auch Spielszenen.

Empire of Sin

Paradox Interactive und Romero Games versprechen Empire of Sin auch für den Mac herauszubringen. Das Strategiespiel spielt im Chicago der 1920er Jahre und soll im Frühjahr 2020 erscheinen.

Kerbal Space Program 2

Da schon der erste Teil des Überraschungserfolgs Kerbal Space Program für den Mac erschien, wird auch der neu vorgestellte, zweite Teil „irgendwann“ für Mac-Gamer verfügbar sein. Angekündigt ist das Spiel für das Frühjahr 2020.

Commandos 2 HD Remastered

Sind Sie ein Freund der Echtzeitstrategie? Freuen Sie sich auf eine Frischzellenkur für Commandos 2, das Anfang 2000 PC-Gamer entzückte. Im Q4 2019 kommt das Spiel mit verbesserter Grafik auf Windows PC, Macs und Konsolen, doch angekündigt ist es auch für Apples iPad, Android und Nintendo Switch.

Borderlands 3

Sie mögen Ego-Shooter mit Rollenspiel-Elementen? Dann sollten Sie Borderlands 3 im Blick behalten. Als Mac-Gamer müssen Sie sich allerdings etwas gedulden. Denn zuerst erscheint das Spiel für Windows, PlayStation 4 und Xbox One. Da aber die bisherigen Umsetzungen auch für Mac portiert wurden, sind wir guter Dinger, dass mit ein wenig zeitlicher Verzögerung auch dieses Spiel auf dem Mac landen wird.

Beyond a Steel Sky

Freunde von Point-and-Click-Abenteuerspielen erinnern sich vielleicht nach an „Beneath a Steel Sky“ aus dem Jahr 1993. Mit „Beyond a Steel Sky“ erscheint ein Nachfolger auch für Apple-Geräte. Unter anderem wird das Adventure Teil von Apples Spieleservice Apple Arcade.

Cloud-Gaming

Hatch: Auch ein Blick auf die Konkurrenz von Android lohnt. Denn Vodafone startet in Deutschland mit 5G und Kunden des neuen Mobilfunkstandards bekommen drei Monate den Cloud-Gaming-Zugriff auf Hatch gratis, danach müssten Sie 6,99 Euro pro Monat dafür ausgeben. Sicherlich nur eine Frage der Zeit, ehe Apple 5G-kompatible Geräte anbietet und der Service dann auch auf diesen Geräten genutzt werden kann.

Stadia: Googles Cloud-Gaming-Service startet im November. Sie können diesen auch im Browser am Mac spielen. Auf der Gamescom zeigte das Unternehmen unter anderem ein neues Spiel von Ubisoft, das auf der Plattform veröffentlicht wird, das Open-World-Game Watch Dogs Legion. Auch werden Sie Cyberpunkt 2077 auf dem System spielen können und viele weitere sogenannte AAA-Games. Einige der Neuigkeiten zu Stadia, die im Rahmen der Gamescom zu sehen sind, finden Sie im Video unten.

